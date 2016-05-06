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الرئيس البوركينى وولى ولى العهد السعودى يبحثان محاربة الإرهاب

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الرئيس البوركينى وولى ولى العهد السعودى يبحثان محاربة الإرهاب الرئيس البوركينى وولى ولى العهد السعودى يبحثان محاربة الإرهاب
بحث رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابورى والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى الرياض أمس الخميس، التعاون الثنائى بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك ، بما فيها تنسيق الجهود فى إطار التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب .

حضر اللقاء وزير الخارجية السعودى عادل الجبير ، والوفد الرسمى المرافق لرئيس جمهورية بوركينافاسو.
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