أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نيابة شبرا الخيمة تبدأ التحقيق مع مالك عدلى فى "التحريض على التظاهر"

Google+ Print
نيابة شبرا الخيمة تبدأ التحقيق مع مالك عدلى فى "التحريض على التظاهر" نيابة شبرا الخيمة تبدأ التحقيق مع مالك عدلى فى "التحريض على التظاهر"
بدأت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن رئيس النيابة، التحقيق مع الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، بعدما تم القبض عليه داخل شقة بشارع 9 فى المعادي تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على مالك عدلى بالمعادي لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر وتم عرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.

القبض على مالك عدلى وزيزو عبده داخل شقة فى شارع 9 بالمعادى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365