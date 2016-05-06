نيابة شبرا الخيمة تبدأ التحقيق مع مالك عدلى فى "التحريض على التظاهر"

بدأت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن رئيس النيابة، التحقيق مع الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، بعدما تم القبض عليه داخل شقة بشارع 9 فى المعادي تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على مالك عدلى بالمعادي لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر وتم عرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.

القبض على مالك عدلى وزيزو عبده داخل شقة فى شارع 9 بالمعادى

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