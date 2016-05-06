الكشف على 5000 مريض خلال قوافل طبية بجامعة بنها

أصدر قطاع خدمة المجتمع والبيئة برئاسة الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع والبيئة بيانا بشأن القوافل المتكاملة التى دفعت بها الجامعة بالتنسيق مع محافظة القليوبية والجهات المعنية بالمحافظة ومن بينها مديرية الصحة وشركة مياه الشرب ومجالس المدن والمجالس المحلية ونقابة الصيادلة وكليات الجامعة ممثلة فى كلية الطب البشرى والبيطرى والتمريض والزراعة والتربية والعلوم والتربية والنوعية .

وقال الدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على القوافل أنه تم الدفع 7 قوافل متكاملة طبيا وزراعيا وبيطريا وبيئيا واجتماعيا وثقافيا بمراكز كفر شكر وبنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية ممثلة فى قرى البقاشين وكفر عبد السيد وكفر صليب بكفر شكر والحسانية بشبين القناطر والتريب ببنها تزامنا مع قوافل للكشف الطبى على طلاب مدارس بنها خلال الفترة السابقة برعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد السلام مدير المستشفيات الجامعية ببنها والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والدكتور مجدى ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس .

وأضاف راجح أنه فى سابقة هى الأولى من نوعها تم الدفع بقوافل متكاملة إلى قرية أبو الغيط تزامنا مع خطة المحافظة لتطوير تلك المناطق التى تعانى من الحرمان من الخدمت الصحية، حيث تم رصد 25 قرية من أكثر القرى فقرا فى الخدمات الصحية فى المحافظة وأن القوافل مستمرة لرصد الخريطة الصحية والوقائية والعلاجية والأمراض المنتشرة بالمحافظة.

وقال إنه تم إجراء الكشف على أكثر من 5000 حالة مرضية، وصرف العلاج لها فى فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 4 شهور وإحالة الحالات المستعصية، والتى تحتاج إلى رعاية وعناية للمستشفى الجامعى لتقديم الخدمة الطبية لها .

كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب التى دفعت بكميات من المياه النظيفة لمنطقة التريب وتطهير الشبكات بها لحل مشكلة عدم وصول المياة إلى الأدوار العليا وضعفها فى المنطقة.

كما تم أخذ عينات من مياه الشرب بالقرى التى تم توجيه القوافل لها وعمل ندوات تثقيفية وتقديم الخدمة البيطرية لمزارعى ومربى المواشى والدواجن بتلك القرى.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة المنسق العام للأسابيع الإقليمية لحماية البيئة وخدمة المجتمع ومنسق عام القوافل المتكاملة بجامعة بنها أنه تم رصد 25 قرية من القرى الأكثر احتياجا للخدمات بمحافظة القليوبية على مستوى مركزها ومدنها المختلفة وتوجيه سلسلة من القوافل المتكاملة لدعم تلك القرى المحرومة والتى تتضمن سلسة من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والتثقيفية .

مضيفا أن القوافل تتم للعام العاشر على التوالى فى إطار منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتفاعل بين الجامعة والمحافظة والمجتمع المحيط وتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة ومتميزة لمواطنى الإقليم تفعيلا لمعايير المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع والبيئة كمتطلب أساسى لضمان جودة التعليم الاعتماد ضمن المعايير التى تتبناها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وتنفيذا للخطة الاستراتيجية التى تتبناها الجامعة 2016-2022م وربط تلك الخطة بالمجتمع المحيط.

واستطرد سوسه انه تم الدفع بأكثر من 100 عضو هيئة التدريس من كليات الطب والزراعة والطب البيطرى والتربية والهندسة بشبرا وبنها والعلوم والتمريض وأكثر من 100 طالب من مختلف الكليات للمشاركة فى القوافل كتدريب حقلى وميدانى للطلاب وإثقال خبراتهم.



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