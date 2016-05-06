حبس مسجل خطر لانتحاله صفة أمين شرطة وترويجه نقودا مزيفة بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة وترويجه نقود مزيفة، واعترف المتهم عقب القبض عليه أنه يروج النقود المزيفة بين رواد المقاهى مستغلا انتحاله صفة أمين شرطة.

وردت معلومات للعميد محمد حسن مدير مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد بانتحال "محمود.ش" مسجل خطر صفة أمين شرطة بالعجوزة.

وبإعداد كمين له تم ضبطه، وعثر بحوزته على طبنجة وجهاز لاسلكى، بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مزيفة، وبمواجهة المتهم اعترف بانتحاله صفة أمين شرطة للنصب على المواطنين، حتى يتمكن من ترويج النقود المزيفة على رواد المقاهى بالعجوزة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.