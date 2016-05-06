غضب بين أهالى "إيتاى البارود" بالبحيرة بسبب انقطاع الكهرباء أكثر من 15 ساعة

شهدت قرى مركز "إيتاى البارود" بالبحيرة، أمس الخميس، حالة من الغضب بين الأهالى لانقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 15 ساعة متواصلة، بسبب قطع كابلات الضغط العالى المغذية لتلك القرى.

وأكد الأهالى على معاناتهم الشديدة بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، مما أدى إلى توقف حياتهم المعيشية وكذلك ارتباك المؤسسات الخدمية .

من جانبه أكد إبراهيم صالح رئيس مدينة ومركز إيتاى البارود، أن سبب انقطاع الكهرباء حدوث قطع بـ4 كابلات للضغط العالى، بالقرب من كوبرى أيتاى البارود وذلك خلال حفر أحد المقاولين لأساس عقار خاص به، مضيفا أنه تم الدفع بفريق كامل لإصلاح الأعطال.