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هاشتاج "مالك عدلى" تريند على"تويتر" عقب القبض عليه بالمعادى

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هاشتاج "مالك عدلى" تريند على"تويتر" عقب القبض عليه بالمعادى هاشتاج "مالك عدلى" تريند على"تويتر" عقب القبض عليه بالمعادى
دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هشتاج "مالك عدلى" الاكثر تداولا عقب القاء القبض عليه بمنطقة المعادى .

وشارك المغردون فى الهاشتاج بفاعلية، ما جعله يحتل المركز الثامن على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" عقب القبض على المحامى الحقوقى "مالك عدلى"

حيث قال احدهم" حملة اعتقالات شغاله دلوقت مش مالك بس ربنا يستر"، وقال الاخر" تهمة مالك عدلى وخالد البلشى الترويج بإشاعة أن تيران وصنافير مصريتين! !"، وقال مدون" القبض على المحامى مالك عدلى بالمعادى وتم ترحيله إلى قسم شبرا الخيمة"
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