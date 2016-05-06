الرقابة الإدارية تطالب هيئة الطرق بوقف نظام إسناد الإعلانات بالأمر المباشر

طالبت الرقابة الإدارية مسئولى هيئة الطرق والكبارى بوقف نظام إسناد وتخصيص الإعلانات الموجودة بالطرق والكبارى التابعة للهيئة بالأمر المباشر، بسبب ما رصدته من تجاوزات بين موظفى ومسئولى إدارة الإعلانات بالهيئة، على أن يتم تطبيق نظام جديد يشمل طرح أى إعلانات من خلال مزايدات عامة بما يضمن الشفافية ويوقف التجاوزات.

وقال مسئول بالرقابة من ممثلى الرقابة الإدارية المسئولين عن مراقبة وزارة النقل وقطاعاتها لـ"اليوم السابع"، إنهم اتفقوا مع رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء عادل ترك على وقف النظام الحالى، وتطبيق نظام جديد يشمل عدم طرح أى إعلانات سوى بالمزايدات العامة، بما يضمن عدم وجود تلاعب من موظفى ومسئولى الإعلانات بالهيئة.

هيئة الطرق والكبارى تدرس زيادة رسوم المرور بطريق "وادى النطرون ـ العلمين"

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