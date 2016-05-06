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بالصور.. تكريم نقيب صيادلة البحيرة فى المؤتمر العربى الإفريقى للدواء

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بالصور.. تكريم نقيب صيادلة البحيرة فى المؤتمر العربى الإفريقى للدواء بالصور.. تكريم نقيب صيادلة البحيرة فى المؤتمر العربى الإفريقى للدواء
شهد المؤتمر العربى الإفريقى الأول للدواء، مساء أمس الخميس، تكريم نقابة الصيادلة بالبحيرة باعتبارها من أفضل النقابات الفرعية للصيادلة على مستوى الجمهورية.

وكرم الدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة، وسلمه درع النقابة العامة، نظرا لجهوده وتميزه فى العمل النقابى.

وكانت نقابة الصيادلة نظمت فعاليات المؤتمر العربى الأفريقى للدواء، والذى يقام على مدار 3 أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجى .

وعقد المؤتمر بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وعدد من الوزراء العرب والأفارقة، وتم تكريم 200 صيدلى على مستوى الجمهورية، وتنظيم عدة محاضرات علمية عن صناعة الدواء .

تكريم نقيب صيادلة البحيرة فى المؤتمر العربى الإفريقى للدواء (1)

تكريم نقيب صيادلة البحيرة فى المؤتمر العربى الإفريقى للدواء (2)

تكريم نقيب صيادلة البحيرة فى المؤتمر العربى الإفريقى للدواء (3)

تكريم نقيب صيادلة البحيرة فى المؤتمر العربى الإفريقى للدواء (4)

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