"زراعة الإسكندرية": 50 ألف طن قمح حصيلة الموسم حتى الآن

قال المهندس، مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المحافظة قامت بجمع 50 ألف طن من محصول القمح حتى الآن، وذلك بزيادة 5 أضعاف المحصول مقارنة بالعام الماضى، واصفا موسم الحصاد بأنه موسم مبشر بالخير.

وأشار "بخشوان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الإسكندرية بها مساحة 81 ألف فدان بالظهير الريفى تمت زراعتها بمحصول القمح هذا العام، وأن المستهدف فى جمع المحصول هو 182 ألف طن قمح.

> وأوضح أنه تم توزيع المزارعين على الجمعيات الزراعية المختلفة لتجميع محصول القمح، وذلك للتسهيل عليهم ولضمان وصول الدعم للمزارع، مشيرا إلى أنه سيتم التوريد من تلك الجمعيات الزراعية إلى 7 شون بمحافظة الإسكندرية، بمناطق" محرم بك، العامرية، برج العرب".

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن التزام المزارع هذا العام بتعليمات الحقول الإرشادية أدى إلى الحصول على إنتاجية أفضل للفدان، بالإضافة إلى التقاوى الجيدة التى تم طرحها واستخدامها.

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