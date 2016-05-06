سلاح الجو الليبى يشن 5 غارات على تجمعات لتنظيم داعش غرب بنغازي

أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للجيش الليبي، قيام سلاح الجو أمس الخميس، بسلسلة غارات جوية على عدة أهداف مختلفة، تابعة لتنظيم "داعش" وحلفائه بالمحور الغربى ببنغازي.

وقالت رئاسة الأركان فى بيان لها، إن المقاتلة ميج 21 استهدفت موقعا فى قنفودة كما استهدفت المقاتلة 23 آليات وأفراد فى منطقة القوارشة.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ فريق رعد التابع لسلاح الجو ، أربع غارات جوية بمنطقة قنفودة .

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