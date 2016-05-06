المبتعثة عهود تفوز بجائزتين في مؤتمر للوراثة الجزيئية بإيطاليا

حصلت طالبة الدكتوراه بجامعة مانشستر البريطانية عهود الجفري على جائزتين علميتين خلال مشاركتها في مؤتمر جمعية الأورام التليفية الأوروبية الثالث عشر والذي أقيم مؤخراً في إيطاليا بمشاركة متخصصين وباحثين في الوراثة الجزيئية من أنحاء العالم وحصلت الجفري على الجائزة الأولى على مستوى طلاب الدكتوراه المشاركين في المؤتمر كأفضل عرض تقديمي، كما حصلت على جائزة ثانية في نفس المؤتمر جراء فوز ملصقها العلمي كأفضل تصميم على مستوى المؤتمر والتي بلغ عددها في المؤتمر حوالي 100 ملصق علمي مشارك.ويهدف بحث الجفري إلى التعرف على دور الطفرات الجينية وتأثيرها في الورم التليفي الكيسي التي تؤدي إلى اختلال في إفرازات الأيونات المختلفة. وينتج عن هذا الاختلال صعوبات حادة في التنفس، كما تحدث مضاعفات للمرض من خلال إفرازات لزجة تتراكم في الجسم وتؤدي الى ظهور مشاكل في الاعضاء الداخلية خاصة في الرئتين مما يعزز من فرص النمو البكتيري الضار، كما قد يصيب المرض البنكرياس من خلال سد قنواته. وأثبت بحث المبتعثة من قسم الأحياء الدقيقة بجامعة الملك عبدالعزيز الجفري المشارك في المؤتمر طفرات جديدة تلعب دوراً رئيسياً في حدوث خلل في الوظيفة الهيكلية والتركيبة الوظيفية للبروتين الغشائي والذي يعمل بوظيفة مزدوجة كقنوات أيونية مما يؤدي لحدوث مرض الورم التليفي الكيسي الوراثي، حيث إن هذه النتائج تعطي فرصة للباحثين للمشاركة لاحقاً في تطوير العلاج بالعقاقير المستهدفة لهذة الطفرات وبالنتيجة مكافحة ومقاومة المرض.