وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع بالزلفي

أكد الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم حرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على بناء أبنائها في مراحل التعليم المختلفة وتضع لهم أطر مدروسة ومنهجية علمية كما تدعم مسيرة التعليم في وطن العلم، جاء ذلك خلال رعايته مساء أمس حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي والابداع بمحافظة الزلفي، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الصحة ومحافظ الزلفي المكلف صالح المدالله والشيخ محمد ناصر الفالح رئيس الجائزة والشيخ عبدالله ناصر الفالح نائب رئيس الجائزة والشيخ عبدالرحمن ناصر الفالح عضو الجائزة ومدير التعليم محمد الطريقي أمين الجائزة.

د. العيسى: الدولة حريصة على بناء أبنائها وفق أطر مدروسة

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدىء بالقرآن الكريم، بعد ذلك ألقى المهندس خالد الفالح كلمة الجائزة حيث قال إننا نفخر كل الفخر ونحن نحتفل بهذه الجائزة والتي ساهمت في الارتقاء بمسيرة التعليم ليس بالمحافظة وحسب بل بالمملكة معتبرها قدوة لرعاية العلم والتعليم على مستوى وطننا، ويضيف كما نفخر بمن سبقنا برعايتها وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل ست سنوات عندما كان أميرا للرياض ونحن نحتفل بأبنائنا وبناتنا نقتدي بوالد الجميع الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث رأينا كيف تفاعل بعقله وعاطفته مع أبنائه خلال رعايته لحفل مدارس الرياض قبل يومين وهو يجسد لنا حفظه الله اهتمامه بالتعليم وابنائه وبناته من طلبة العلم عندما قال كل الطلبة والطالبات ابنائي كما شكر وزير الصحة أسرة الفالح القائمين على الجائزة التي ساهمت خلال 15 سنة مضت في خدمة العلم والتعليم، بعد ذلك ألقيت قصيدة للشاعر عبداللطيف الدعفس مدير النادي الطلابي الأدبي زمن ثم ألقى أمين الجائزة محمد الطريقي كلمة أكد من خلالها على عناية الدولة بالشباب ودعم قطاع التعليم من خلال تهيئة كافة فرص البناء والتطوير حتى جاءت رؤية المملكة 2030 ذات الابعاد والمضامين الرائدة لترسم خارطة طريق لمستقبل وطن الشموخ المملكة العربية السعودية شاكرا ومقدرا لوزير التعليم رعايته حفل الجائزة معتبرا ذلك دعما وتشجيعا للعلم والتعليم وتحفيزا للمتفوقين ولأسرة الفالح الكريمة لقيامها بدورها المجتمعي وذلك عبر شراكتها الوطنية مع إدارة التعليم لتثمر عن أهم عناصر تحفيز

م. الفالح: الجائزة ساهمت في الارتقاء بمسيرة التعليم بالزلفي

المتفوقين في المحافظة، أعقب ذلك عرض مرئي يحكي مسيرة الجائزة والتعليم بالمحافظة كما ألقى الطالب عبدالعزيز الحمين كلمة المكرمين البالغ عددهم 38 مكرما، بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت الجائزة من كلمات الشاعر عطاالله العطاالله وأداء مجموعة من الطلاب بعد ذلك تحدث راعي الحفل وزير التعليم الدكتور احمد العيسى وقال كلنا يفخر اليوم بما تحقق من إنجازات علمية وتقدم بلادنا على مختلف الصعد وفي كافة الميادين بما يؤكد مكانة المملكة الدولية ويحقق لها الريادة مع مؤسسات التعليم في العالم المتقدم لمواكبة التطور السريع في العالم موضحا ما تقوم به وزارة التعليم من جهود لإعداد رؤية استراتيجية شاملة وتأهيل لأبناء الوطن وبناته للأسهام في تعزيز خطط التنمية الشاملة قائلا ليكن فخرنا بكم مزيدا من الجد والاجتهاد ليكون للعلم والتعليم مكانته المرموقة التي نسعى إليها جميعا، بعد ذلك تفضل راعي الحفل وزير التعليم يرافقه وزير الصحة ورئيس وأعضاء الجائزة بتكريم الفائزين والفائزات بالجائزة على أثرها التقطت الصور الجماعية مع المكرمين.

د. العيسى م. والفالح يكرمان أحد الفائزين

محمد الفالح يكرم د. العيسى

د العيسى يلقي كلمته

م الفالح يلقي كلمة الجائزة

الطريقي يلقي كلمته

محمد الفالح يكرم م. خالد الفالح

صورة جماعية للفائزين مع د. العيسى ود. الفالح وأعضاء الجائزة (عدسة/عبدالعزيز العمار)