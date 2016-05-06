تخريج دورتين من المستفيدين بمركزي محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وجدة

أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 9/2/1437هـ عن تخريج الدورتين السابعة والثلاثين والثانية عشرة من المستفيدين بمركزي محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وجدة وعددهم (48) مستفيداً، فقد تم بتوفيق الله تعالى استكمال تخريج الدورة الثامنة والثلاثين من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وعددهم (63) خريجاً، والدورة الثالثة عشرة من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة وعددهم (34) خريجاً، وذلك بعد ظهور المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها بالمركز.

وأوضح المتحدث الأمني أن المتخرجين سيخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي.