ترقية 19 موظفاً من منسوبي بلدية جلاجل

صدر قرار وكيل أمين منطقة الرياض م. عبد الله أحمد العسكر بالترقية لـ19 من منسوبي بلدية جلاجل إلى مراتب مختلفة.

وجاءت الترقيات على النحو التالي سبعة موظفين للمرتبة السادسة، وتسعة موظفين للمرتبة السابعة، وموظف واحد للثامنة، وموظف واحد للتاسعة، وموظف واحد للعاشرة.

‏وبهذه المناسبة قدم ‏رئيس بلدية جلاجل م. عبدالمحسن الحمادي عن بالغ شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية ‏ولأمين منطقة الرياض ولوكيل أمين منطقة الرياض ‏لشؤون بلديات المنطقة، كما قدم التهنئة لمنسوبي البلدية ممن تمت ترقيتهم داعيا الله أن تكون الترقيات حافزا وداعما لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.