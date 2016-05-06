فيصل بن مشعل: نقدر مشاركة القطاع الخاص التي تعود على المجتمع بالنفع

رعى صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس، حفل تكريم المتدربات بمشروع "أهالينا" لحياكة النسيج والسدو البالغ عددهن 21 متدربة الذي يدعمه البنك الأهلي التجاري "الشريك الرئيسي" وتنفذه أحدى مؤسسات القطاع الخاص، بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وذلك في مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاجتماعي، التابع للجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة.

بدأ الحفل بكلمة الشريك الرئيسي لمشروع "أهالينا" "البنك الأهلي التجاري" ألقاها رئيس مجلس إدارة البنك منصور بن صالح الميمان، عبر فيها عن خالص شكره وتقديره على إتاحة الفرصة للبنك لدعم مشروع المتدربات لحياكة النسيج والسدو، بالتعاون مع "بارق"، متطلعاً للمزيد من التعاون المشترك الذي يخدم أفراد المجتمع جميعهم خصوصاً الأسر المنتجة.

وقال الميمان: إن هذه المشروع لتمكين السيدات وتزويدهن بمهارات تساعدهن على تطوير المنتج، ولضمان المخرجات النهائية لعملهن، وتمكين الأسر المنتجة، ودعم النهوض بتلك الأسر وتفعيل طاقات المرأة واستثمارها، من خلال توفير فرص العمل لهن، بما يتواكب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله-، متحدثاً عن إستراتيجية البنك في المسؤولية الاجتماعية بعنوان "أهالينا".

إثر ذلك، شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن مشروع "أهالينا" الذي يتحدث عن تطوير حياكة النسيج والسدو من خلال دعم وتدريب المتدربات.

ثم ألقى د. جاسر بن سليمان الحربش، كلمة البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، أكد خلالها على مبادرة سمو أمير القصيم وحرصه الدائم على تفعيل مسار الحرف اليدوية والأسر المنتجة في المنطقة، ونقل قطاع الحرف من هواية إلى قطاع استثمار.

وأفاد د. الحربش أن هذا المشروع سيحول السيدات المتدربات من هاويات إلى مستثمرات في الصناعات اليدوية، كاشفاً الجانب الإيجابي في هذا البرنامج وهو خدمته المسار الاقتصادي لهن، شاكراً الجميع على دعم المشروع.

بعد ذلك، ألقيت كلمة المؤسسة المنفذة للبرنامج.

عقب ذلك، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز راعي الحفل كلمة، أعرب خلالها عن سعادته بتكريم المتدربات في مشروع "أهالينا" لحياكة النسيج والسدو، مقدراً تبني البنك الأهلي لهذا المشروع، منوهاً بمشاركة الجميع لكل ما من شأنه خدمة ودعم الأسر المنتجة والحرفيات.

وقال سموه: باسمي واسم الجميع نشكر البنك الأهلي على تبنيهم هذه المشاركة، التي تعود على المجتمع بكل خير، مبدياً إعجابه بعنوان المشروع "أهالينا" الذي يبرهن تعاون جميع جهات المجتمع مع الأسر المنتجة ودعمهم للحرفيات.

وبارك سموه للجميع هذا الجهد الذي وصفه بالموفق لتفعيل هذه الحرف في المجتمع السعودي، شاكراً المؤسسة المنفذة للمشروع.

وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية، ثم تجول في معرض الحرفيات واطلع على ما يحتويه من منسوجات.

وفي ختام الجولة، كرم سموه المتدربات البالغ عددهن 21 متدربة، وسلم شهادات اجتياز دورة مشروع "أهالينا"، وتكريم أفضل ثلاث حرفيات وتسليم الدروع لهن.

.. ويشاهد إنتاج المتدربات من الخوص والسدو بالمعرض

أمير القصيم يتجول في معرض الحرفيات