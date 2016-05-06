أمير تبوك: المجلس يضم كوكبة نفتخر بهم.. وهذا سينعكس على أداء الجامعة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة أمس أعضاء مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان في دورته الجديدة يتقدمهم د. علي بن سليمان العطية والأستاذة نوره الفايز.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو أمير منطقة تبوك بأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق، وقال: "إن المجلس يضم كوكبة من رجالات نفتخر بهم خدموا دينهم ووطنهم في شتى المجالات، وهذا سينعكس بإذن الله على أداء المجلس والجامعة، ويعمل على وصول الجامعة بإذن الله إلى أفضل المستويات، وتكون في مصاف الجامعات المتميزة"، مشيداً بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لقطاع التعليم في بلادنا. من جهته، أعرب أعضاء مجلس الأمناء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس الأمناء، على ما وجدته الجامعة من دعم ومتابعة من سموه، حتى أصبح لديها رؤية واضحة ولبنة مباركة في بلادنا.

كما رأس أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان في مكتب سموه بالإمارة أمس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالجميع، مشيراً إلى أن الطموحات ليس لها حدود، وقال: "نتطلع بكل جدية إلى أن تكون مخرجات الجامعة وفق أعلى المعايير العالمية"، مؤكداً في هذا الصدد حرص ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ‏وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لقطاع التعليم في هذه البلاد. ‏بعد ذلك، ‏ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة، ومنها الموافقة على إنشاء كلية للطب، وإنشاء وقف خاص خيري للجامعة يعاد ريعه بالكامل على مشروعات الجامعة التطويرية، والموافقة على تعيين مدير للجامعة.