د. العيسى يدشن مشروعات تعليمية بالزلفي بأكثر من 166 مليون ريال

دشن الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم مساء أمس 17 مشروعا تعليميا بمحافظة الزلفي تقدر تكلفتها بأكثر من 166 مليون ريال، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الصحة ومحافظ الزلفي المكلف صالح المدالله ومحمد الطريقي مدير التعليم بالمحافظة وذلك في بيت الطالب حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تخلله أوبريت " كلنا سلمان "أعقبته كلمة للطريقي مدير التعليم بين من خلالها ما يحظى به التعليم في بلادنا الغالية من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، وذلك إيماننا منها بالدور الحيوي والمهم لهذا القطاع كونه يستثمر في محور التنمية وهو "الانسان".

وأضاف، أن ذلك يتجلى بما يخصص سنويا في ميزانية الدولة من اعتمادات مالية كبيرة، بعد ذلك دشن وزير التعليم المشروعات التعليمية "إكترونيا"، كما استمع لشرح واف عنها عبر عرض مرئي رافق عملية التدشين. حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة 12 مشروعا بتكلفة 60 مليونا، أما المشروعات تحت التنفيذ فقد بلغ عددها سبعة مشروعات تقدر تكلفتها بـ 72 مليون ريال . غير عمليات الترميم والتأهيل لـ 63 مشروعا بلغت تكلفتها بـ 34 مليون ريال، بعد ذلك تجول وزير التعليم داخل بيت الطالب مستمعا لشرح واف عن أقسامه ومحتوياته والخدمات التي يقدمها.