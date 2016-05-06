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واجبنا تجاه رؤيتنا 2030 في ملتقى أبابطين الثقافي

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ينظم ملتقى عبدالله أبابطين الثقافي بروضة سدير ظهر غد ندوة بعنوان "واجبنا تجاه رؤيتنا 2030". ويأتي ذلك انطلاقاً من واجبات الملتقى نحو المشاركة الوطنية في أهم حدث اقتصادي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إذ يعتبر هذا التوجه تحولاً في المنهج الاقتصادي السعودي مما يحمل في طياته البشرى للمواطنين وتنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وتحول الاقتصاد إلى ما بعد النفط وهي نظرة ثاقبة نحو مستقبل الأجيال وتطوير وتنمية في الفكر الاستثماري في مجالات الاقتصاد والاجتماع مع إشراك المواطن وهو الأهم في محور هذا التحول مع السعي لإزالة أي معوقات مستقبلية، فهو خارطة طريق لاقتصاد متوازن و السعي نحو التنمية الشاملة. هذا وقد وجه عبدالله أبابطين الدعوة لما يزيد على 300 مشارك من مسؤولي الدولة والقطاع الخاص ومن رجال الاقتصاد والاستثمار بالمملكة، وسوف يتحدث في هذه الندوة كلا من د. خالد بن سعد المقرن مدير جامعة المجمعة، م. محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، ود. ناصر بن علي الموسى عضو مجلس الشورى، رئيس جمعية المكفوفين بالرياض، ود. محمد بن عبدالعزيز النصار عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود.

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