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دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شعبان.. وفلكياً الأحد أول أيام الشهر

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دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شعبان.. وفلكياً الأحد أول أيام الشهر دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شعبان.. وفلكياً الأحد أول أيام الشهر
تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، هلال شهر شعبان لعام 1437 هجريًا، حيث أكدت الدار أن استطلاع هلال شهر شعبان سيجرى بعد السابعة مساءً عقب غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رجب.

وأشارت دار الإفتاء فى بيان سابق لها إلى أن استطلاع أهلة الأشهر الهجرية يكون عن طريق اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء والمنتشرة فى حلوان و6 أكتوبر والمقطم والوادى الجديد والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان.‏‏‏

ومن جانبه، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم السبت المقبل 7 مايو هو المتمم لشهر رجب، وستكون غرة شهر شعبان يوم الأحد 8 مايو.

وقال حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن غرة شهر شعبان ستكون فلكيا يوم الأحد 8 مايو الجارى، لافتا إلى أن هلاله سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 30 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة المقبلة 29 رجب الموافق 6 مايو، موضحاً أن شهر شعبان سيكون 29 يوماً.

معهد بحوث الفلك: شهر شعبان 29 يوما وغرته فلكيا الأحد المقبل

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