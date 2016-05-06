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لجنة القوى العاملة بالبرلمان:الحكومة التزمت بتوصياتنا حول"الخدمة المدنية"

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لجنة القوى العاملة بالبرلمان:الحكومة التزمت بتوصياتنا حول"الخدمة المدنية" لجنة القوى العاملة بالبرلمان:الحكومة التزمت بتوصياتنا حول"الخدمة المدنية"
قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التزمت بتوصيات لجنة القوى العاملة السابقة وتوصيات النواب على قانون الخدمة المدنية الذى رفضه البرلمان خلال التصويت عليه.

وأوضح عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تداركت تلك التواصيات والتزمت بها فى أثناء إعدادها للقانون الذى من المقرر أن يقدم للجنة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بكل طاقتها للانتهاء من القانون وعرضه على المجلس فى أسرع وقت ممكن.

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد قبل مناقشته فى البرلمان.. 5% علاوة دورية سنويًا من الأجر الوظيفى.. وحافز علمى يصل لـ200 جنيه شهريا للحاصلين على درجات علمية.. وصرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات
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