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جمارك المطار تحبط تهريب ٣ آلاف قطعة طبية قادمة من أمريكا

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جمارك المطار تحبط تهريب ٣ آلاف قطعة طبية قادمة من أمريكا جمارك المطار تحبط تهريب ٣ آلاف قطعة طبية قادمة من أمريكا
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب ٣ آلاف قطعة طبية تستخدم مستلزمات علاج الأسنان، وذلك مع مدرس مساعد فى كلية طب أسنان لدى وصوله من أمريكا، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق لعيادات علاج الأسنان، وتحقيق مكاسب مادية كبيرة تزيد عن ربع مليون جنيه .

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب طائرة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت اشتبه أحمد على السيد رئيس وردية الجمرك فى الراكب، والذى تبين أنه مدرس مساعد فى كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وقام حسام أبو الفضل وسامح الجبار مأمورا الجمرك بتفتيش حقائبه حيث عثر معه على المضبوطات، والتى تحتوى على ٣ آلاف قطعة طبية تستخدم فى تركيب وعلاج تقويم الأسنان، أمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية بجمارك المطار بحجز المضبوطات بوديعة الجمرك، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الطبيب المهرب.

جمارك المطار (1)

جمارك المطار (2)

جمارك المطار (3)
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