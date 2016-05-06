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القبض على شقيقين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى كمين بالقاهرة

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القبض على شقيقين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى كمين بالقاهرة القبض على شقيقين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى كمين بالقاهرة
تمكن رجال مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينين بكمين السلام، من ضبط كل من محمد ف م 29 سنة عاطل ومقيم مساكن الزاوية الحمراء، والذى تبين أنه محكوم عليه فى القضيتين 3149 لسنة 2011م الزاوية الحمراء "شروع فى قتل"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، و3090 لسنة 2015م الزاوية الحمراء "تزوير" والمقضى فيها بالسجن سنة .

كما تمكنوا من ضبط شقيقه محمود ف م 29 سنة عاطل والمحكوم عليه فى القضية رقم 3149 لسنة 2011م الزاوية الحمراء "شروع فى قتل" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقراها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما وأحالتهما إلى جهات التحقيق.

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مصر 365