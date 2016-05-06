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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فى الغارة على مخيم النازحين بإدلب السورية

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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فى الغارة على مخيم النازحين بإدلب السورية الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فى الغارة على مخيم النازحين بإدلب السورية
طالب منسق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة ستيفن اوبراين بإجراء تحقيق فورى فى الغارات الجوية التى اوقعت أمس الخميس، 28 قتيلا مدنيا فى مخيم للنازحين فى محافظة إدلب فى شمال سوريا، معربا عن شعوره بـ "الرعب والاشمئزاز" إزاء هذا الهجوم.

وقال اوبراين: "إذا اكتشفنا أن هذا الهجوم المروع قد استهدف بشكل متعمد منشأة مدنية، فقد يشكل جريمة حرب".

وأضاف: "لقد شعرت بالرعب والاشمئزاز إزاء الأنباء المتعلقة بمقتل مدنيين اليوم فى غارات جوية أصابت منشأتين لجأ اليهما نازحون بحثا عن ملاذ".

وقتل 28 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال فى غارات جوية على مخيم للنازحين فى شمال سوريا قرب الحدود التركية، فى أخر مجزرة يشهدها هذا البلد الغارق فى الحرب.

وأكد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، أن الغارات استهدفت مخيم الكمونة القريب من بلدة سرمدا فى ريف إدلب الشمالى الخاضعة بغالبيتها لسيطرة جبهة النصرة وحلفائها، مشيرا إلى أن جميع الضحايا من المدنيين.

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