سلطان بن زايد: نتذكر بكل فخر و تقدير شهداءنا الأبرار

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أن الذكرى الأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة التي تمت في السادس من مايو عام 1976 شكلت بداية مسيرة اتحادية قادها رجال عظماء أوفياء بعزيمة قوية طموحة، وإرادة صلبة وإيمان راسخ.

وقال سموه : إننا ونحن نحتفل بالذكرى الأربعين لتوحيد قواتنا نشعر بالفخر والاعتزاز بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة ونتذكر بكل التقدير شهداء القوات المسلحة الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن».

وأضاف سموه في كلمة بهذه المناسبة أن الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام أكدوا بهذه الخطوة الكبيرة والشجاعة أن دولة الاتحاد بحاجة إلى جيش قوي يحمي سيادتها ويصون مقدساتها، ويذود عن حياضها، فكان قرارهم التاريخي الذي أعلنوا من خلاله توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت راية واحدة.

وقال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان إنه منذ تلك اللحظة التاريخية عمل قادتنا الأوائل ومن خلفهم على تطوير قواتنا المسلحة، حيث وفرت لها قيادتنا كل سبل التقدم والارتقاء وقدمت لها الدعم المادي والمعنوي لضمان بناء قوة عسكرية قادرة ومقتدرة للذود عن الوطن وحفظ المكتسبات والمنجزات وفق أسس علمية وخطط استراتيجية مدروسة.

وشدد سموه على أن ما تحققه قواتنا المسلحة اليوم من نجاحات في مهماتها المختلفة ليس إلا حصاد غرس الآباء ومن خلفهم من القادة الأوفياء، إضافة إلى الجهود التي يبذلها أبناء المؤسسة العسكرية إيماناً منهم بدورهم في دعم مسيرة الوطن ونهضته المباركة وتقدمه على مستوى المنطقة والعالم.

وتابع سموه: «هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وجود قيادة حكيمة تدرك أهمية الجيش ودوره في منعة البلاد وتحصينها وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تهاني

وقال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان إنه في هذه المناسبة نجدد الولاء والعهد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونتقدم إليهم جميعاً بأسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلين الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة الخالدة بالخير والبركة، وأن يحفظ دولتنا الحبيبة وأن يديم على قواتنا المسلحة القوة والمنعة.