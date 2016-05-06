15 مهندسًا بالأقصر يدشنون "قائمة معا" لخوض انتخابات النقابة بالمحافظة

دشن 15 مهندسا بمحافظة الأقصر، قائمة تحالف انتخابية تحت مسمى "قائمة معاً"، وذلك لخوض أول انتخابات للمهندسين في المحافظة، وكسب أكبر عدد من المهندسين خلال الانتخابات المقرر انعقادها فى 13 مايو المقبل.

وكانت نقابة المهندسين بمحافظة الأقصر، أعلنت عن استقبال أوراق الترشح لانتخابات نقابة المهندسين المقررة بالأقصر، وذلك لأول مرة بعد الإعلان عن تأسيس محافظة الأقصر، وذلك للمنافسة على 15 مقعدا بينها مقعد نقيب مهندسى الأقصر.

ومن جانبه صرح المهندس عمر المهدى إدريس، عضو نقابة المهندسين بالأقصر، بأن عدد الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن 59 مرشحا، يتنافس 5 منهم على مقعد النقيب، فيما يتنافس بقية المرشحين على عضوية مجلس النقابة الذى يتكون من 14 مقعدا وهى "5 مقاعد مدنى، 5 مقاعد كهرباء، مقعدين ميكانيا، ومقعد عمارة، ومقعد غزل وكيمياء وتعدين".

وأضاف المهدى، أنه تم التقدم بأوراق الترشح إلى نقابة مهندسى قنا، وذلك لعدم وجود هيكل إدارى بنقابة مهندسى الأقصر، وأنه من المقرر تلقى الطعون، والتنازلات خلال شهر أبريل الجارى، على أن تعقد الانتخابات رسميا فى 13 مايو المقبل، تحت إشراف قضائى فى لجان إسنا، والأقصر، وكان قد تم الإعلان رسمياً عن إنشاء نقابة مهندسين بالأقصر خلال الأشهر الماضية، والتى يبلغ عدد أعضائها 3200 عضو على مستوى المحافظة.

لأول مرة بالأقصر.. 13 مايو المقبل انتخابات لنقابة المهندسين على 15 مقعدا