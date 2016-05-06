طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 60 طلعة جوية ضد داعش

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 60 طلعة جوية ضد مواقع تنظيم(داعش)، مما أسفر عن مقتل عشرات الارهابيين وتدمير مواقع وآليات ومخازن عتاد وأسلحة وتجمعات للتنظيم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طيران القوة الجوية نفذ طلعة جوية واحدة وطيران الجيش 14 طلعة على مختلف قواطع العمليات، أسفرت عن تدمر صهريج مفخخ ومقتل 28 إرهابيا فى الأنبار وصلاح الدين ونينوي.

كما نفذ طيران التحالف 45 غارة شملت مناطق: تلعفر والموصل بنينوى والشرقاط بصلاح الدين والفحيلات وتقاطع السلام والكرمة بالأنبار، أسفرت عن مقتل 75 إرهابيا وتدمير ثلاث سيارات مفخخة وأسلحة ثقيلة ومواقع قتالية وتجمعات لمسلحين وقاذفات صواريخ و"هاون" وخندقين وثمانية أنفاق.

وأسفرت غارة جوية عراقية عن تدمير مخازن اسلحة وعتاد لتنظيم (داعش) بناحية القيارة جنوبى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق، وتواصلت الانفجارات لأكثر من ساعة نتيجة القصف الجوي.

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