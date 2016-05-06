ضربة أمنية لوكر خلية إرهابية في مكة المكرمة.. ومقتل إرهابيين وانتحار آخرين

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار العمليات التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، ومنها ماتحقق بمحافظة بيشة يوم الجمعة 22 / 7 / 1437هـ من إحباط عمل إرهابي وشيك، فقد أسفرت المتابعة الميدانية والتقنية والمعلومات التحقيقية عن تحديد وكر لخلية إرهابية يقع في منطقة مكة المكرمة بين العاصمة المقدسة والطائف، حيث تمت صباح امس الخميس الموافق 28-7-1437هـ مداهمة ومباغتة من فيه ومحاصرتهم وتطويق المكان بشكل كامل، فبادر الإرهابيون بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى الرد عليهم بالمثل وتحييد خطرهم مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإقدام اثنين آخرين على الانتحار بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة فيما لم يصب أحد من السكان أو المارة أو من رجال الأمن بأذى ولله الحمد، كما تمت بالتزامن مع هذه العملية مداهمة موقع آخر بمحافظة جدة كان الإرهابيون يتخذونه وكراً لهم ولإدارة أنشطتهم الإرهابية وقد قبض فيه على شخصين يجري التحقق من ارتباطهما بهذه الخلية وعناصرها وأنشطتها.

سكان وادي النعمان يستنكرون الأعمال الأرهابية ويؤكدون فخرهم واعتزازهم ببسالة رجال الأمن وتفانيهم

وأفاد المتحدث أن العملية الأمنية لا تزال قائمة وتباشر فرق إزالة المتفجرات تطهير الموقعين والتعامل مع ما في الموقع الأول من أحزمة ناسفة وقنابل وأسلحة، وسوف يصدر لاحقاً بيان تفصيلي بالمستجدات.

من جهة اخرى استفاق سكان وادي نعمان على طريق مكة المكرمة - الطائف "الكر" صباح أمس، على ملاحقة رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة وشرطة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية لإرهابيين متأثرين بتنظيم داعش الإرهابي.

وقد طوقت الأجهزة الأمنية موقعاً يضم عدداً كبيراً من الاستراحات الخاصة أمام أول محطة وقود بعد تقاطع طريق مكة الكر السريع بطريق الخواجات وعلى يمين المتجه إلى مكة المكرمة قادماً من الطائف في مخطط وسيق، نتج عنه مصرع الإرهابين الاربعة بعد أكثر من عشر ساعات من المتابعات الأمنية التي تعاملت مع الحدث بمهنية أمنية عالية، ركزت على تقويض مساحة المتابعة وعدم تأثر سكان الموقع، وحرصت الفرق الأمنية على إغلاق المنافذ المؤدية إلى الموقع حرصاً على تحقيق السلامة وتجنباً لوقوع أي أضرار نتيجة العملية الأمنية للمترددين والسكان.

ووفقاً للمصادر فإن العمية الأمنية بدأت الساعة السابعة صباحاً، حيث داهمت الاجهزة الأمنية الموقع الظاهر على قارعة الطريق ويضم استراحات تقع على ضفاف الوادي الشهير ويسمى مخطط الوسيق،

ويعتبر وادي نعمان من أشهر أدوية مكة المكرمة التاريخية، من الجهة الشرقية، حيث تقع على ضفافه عدة تجمعات سكنية ويتميز بوفرة المياه الجوفية والهدوء وانفتاح مساحاته الأرضية، ويخترق طريق مياه زبيدة التاريخي الوادي الكبير مما حوله إلى علامة فارقة على طول الطريق السريع، واستنكر سكان المنطقة الأعمال الإرهابية ووصفوها بأنها خروج صارخ على ولاة الأمر والرأي العام، مجددين ثقتهم في رجال الأمن الذين أخمدوا نار شرور الإرهابيين.

وقال أحمد السرواني "نحمد الله تعالى أن مكن رجال الأمن من تطويق الفئة الباغية التي دفعتها نزغات الشيطان إلى هذا العمل الإرهابي والإجرامي الذي يرفضه اعيان ووجهاء وسكان الوادي".

من جانبه أشاد الشيخ سالم الحساني ببسالة رجال الأمن وتمكنهم وبراعتهم في تطويق الموقع ومحاصرته وتضييق الخناق على عصبةً الشيطان أرباب الفكر الضال والاطاحة بهم.

وشاركه الرأي الشيخ حامد الهُذَلِي مؤكداً شجبه واستنكاره ما اقدم عليه اصحاب الفكر الضال من أعمال إرهابية وإجرامية، مؤكداً فخره واعتزازه ببسالة رجال الأمن واستبسالهم وتفانيهم في القضاء على بؤر الفساد ومنابعه داعين المولى عز وجل ان ينصر رجال أمننا البواسل ويثبت أقدامهم.

تعامل مع الحدث بمهنية أمنية عالية

أكثر من عشر ساعات من المتابعات الأمنية