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النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية وتستعجل التحريات فى حريق مصنع العياط

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النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية وتستعجل التحريات فى حريق مصنع العياط النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية وتستعجل التحريات فى حريق مصنع العياط
قررت نيابة "العياط" بمحافظة الجيزة انتداب خباء المعمل الجنائى، لتحديد سبب الحريق الذى نشب فى مصنع طوب بقرية جرزا بالعياط ، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت باستدعاء صاحب المصنع لسؤاله حول الواقعة، وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق، و سؤال جميع العاملين بالمصنع حول الحادث .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مصنع طوب بالعياط، وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، بانتقال العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والعقيد محمد فتحى مدير قطاع الجنوب للإطفاء، والفريق المرافق لهم، لمحاولة السيطرة على الحريق.

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