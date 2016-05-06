راكبة إماراتية تحرر محضرا بشرطة السياحة ضد مضيف لتوجيهه إشارة خارجة

نشبت مشادة كلامية بين راكبة إماراتية وأحد المضيفين الجويين التابعيين لشركة مصر للطيران على متن طائرة مصر للطيران القادمة من أبو ظبى، وذلك بعد أن طلبت من المضيف نقلها من مقعدها لمقعد أخر .

وقالت مصادر، إنه اثناء عودة رحلة مصر للطيران القادمة من أبو ظبى نشبت مشادة كلامية بين أحد المضيفين ويدعى "م . ك . ا " ، مع "م . م "راكبة إماراتية بعد أن طلبت الأخيرة تغيير مقعدها لمكان اخر وهو ما رفضه المضيف، مما تسبب فى مشادة كلامية بين الاثنين .

وأشارت المصادر، إلى أن الراكبة الاماراتية حررت محضرا فى شرطة السياحة رقم 3 أحوال سياحة ضد مضيف شركة مصر للطيران ، موجهة اتهاما له بانه أشار اليه باشارة خادشة للحياء .