بعد تعيينها سفيرة القيم الإنسانية يارا لـ"سيدتي نت": هذه نقطة ضعفي

منح الصليب الأحمر اللبناني الفنانة يارا لقب سفيرة الصليب الأحمر اللبناني للقيم الإنسانية، وذلك خلال حفل أقيم صباح اليوم في المركز الرئيسي للجمعية في القنطاري شارع سبيرز ، حضره أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية ورؤساء اللجان المحلية ووفود من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثات جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في لبنان.

كما أقيم مؤتمر صحفي تمّ خلاله التمني من قبل منظمي الحدث على الصحفيين الابتعاد عن طرح الأسئلة الفنية على الفنانة يارا، وحصرها فقط بالأسئلة المتعلقة بالمناسبة لخصوصيتها وهدفها الإنساني.

وبعد النشيد الوطني، تم عرض الإعلان الخاص بالحملة وفيلم دعائي عن حملة الحركة العالمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تحت شعار "للجميع في كل مكان". ثم ألقت رئيسة الصليب الأحمر اللبناني السيدة سوازن عويس رسالة الصليب الأحمر التي تضمنت احتفالاً بذكرى ميلاد مؤسس الحركة العالمية للصليب الاحمر والهلال الأحمر المواطن السويسري هنري دونان.

وأكدت أن الصليب الأحمر يعمل مجنداً كل الطاقات وعلى مستوياته كافة الإدارية والعملانية في سبيل مؤازرة من هم بحاجة إليه".

وأشارت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني ومن خلال مراكزه المنتشرة في المحافظات اللبنانية كلّها قد تمكن من تقديم أكثر من مليون ومئتي ألف خدمة إنسانية متنوعة غطت المناطق اللبنانية كافة في مختلف المجالات.

وقد بلغ حجم المصاريف التشغيلية للجمعية ما يقارب 35 مليار و230 مليون ليرة لبنانية.

وختمت كلمتها قائلة: "الصليب الأحمر اللبناني على مدى سبعين عاماً مازال حد الكل وبدون تمييز أنتم مدعوون اليوم أن تبقوا حدوا وتدعموه".

من جهتها، ألقت الفنانة يارا كلمة بعد تعيينها سفيرة القيم الإنسانية وتسلمها شهادة من عويس شكرت فيها الصليب الأحمر على اختيارهم لها، لاسيما في اليوم العالمي للصليب الأحمر هذه المؤسسة التي تجسد العطاء والمحبة والتضحية. كما عبرت عن فخرها بأن تكون سفيرة لهذا المنصب، ووعدت أن تحمل هذه الصفات الثلاثة بأمانة أينما كانت.

وفي حديث لـ"سيدتي نت" أكدت يارا أنها "لديّها ضعف على شيء اسمه الصليب الأحمر اللبناني منذ صغرها": ورداً على سؤال، حول سحب اللقب منها في حال لم تكن على قدر المسؤولية قالت يارا " سأبذل قصارى جهدي لأكون الى جانب الصليب الأحمر على الأرض وسأكون موجودة في أول نشاط لي معهم في اليوم العالمي للتبرع بالدم وأي شيء باستطاعتي فعله لن أتوانى عن القيام به".

ووجهت في ختام حديثها لـ"سيدتي نت" شكراً لهم لاختيارهم لها مؤكدة أنه لولا شخصيتها وفنها والموسيقى التي تقدمها لما اختاروها".

وفي النهاية تمّ قطع قالب الحلوى والتقطت فرق الصيليب الأحمر الصور التذكارية مع يارا.

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