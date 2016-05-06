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أخبار حمل جانيت جاكسون تعود مجدداً إلى الواجهة

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الخميس 05-05-2016 22:43

عادت النجمة العالمية جانيت جاكسون Janet Jackson ، شقيقة مايكل جاكسون Michael Jackson ، مرة جديدة إلى الواجهة، ليس بسبب أخبار زواجها أو أغنياتها، وإنما بسبب حملها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة أن جاكسون البالغة من العمر 49 عاماً، حامل بطفلها الأول.

وكانت جانيت، التي تحتفل في 16 مايو بعيد ميلادها الخمسين، فاجأت معجبيها مطلع أبريل بتعليق جولتها "أنبريكبل" لتكرس وقتها لعائلتها مع زوجها القطري وسام المانع من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكشفت بعض المواقع أن جانيت جاكسون تجاوزت الشهر الثالث من الحمل وقد استشارت خبيراً في الخصوبة.

وكانت جانيت ساهمت بنفسها في انتشار تلك الشائعات، لاسيما بعد أن نشرت تعتذر فيه من محبيها عن إلغاء حفلاتها، قائلة إنها تنوي "تكوين عائلة" وقد نصحها الأطباء بالراحة، كما نشرت الأربعاء عبر تويتر صوراً لها وهي ترقص مع وسم يتضمن كلمة طفل في إشارة محتملة إلى أنها حامل.

يذكر أن جاكسون تزوجت من المليادير القطري وسام المناع بعد قصة حب جمعتهما على الرغم من فرق العمر بينهما، وكانت الكثير من الشائعات تحدثت عن مشاكل بينهما بعد الزواج إلا أن شيئاً لم يصدر عن نجمة البوب الشهيرة.

 

 

 

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