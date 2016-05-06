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بالصور: جمهور ناهد السباعي "يكسر فرحتها" بهبة رجل الغراب

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الخميس 05-05-2016 23:05

كشفت النجمة ناهد السباعي عن أول صورة لها متقمصة شخصية "هبة رجل الغراب" في الجزء الثالث من المسلسل الشهير، ولكنها تلقت العديد من التعليقات المسيئة بدلاً من التشجيع، وأكد عدد كبير من جمهورها أن المسلسل سيفشل حتى قبل العرض لأن الجمهور ارتبط بصاحبة الدور في الجزأين السابقين النجمة إيمي سمير غانم.

ناهد بدأت الدعاية للمسلسل وأكدت أنه سيعرض ضمن موسم دراما رمضان 2016، وبدا واضحاً أنها بذلت مجهوداً كبيراً لتقمص الشخصية وبخاصة في الشكل، ولكن التعليقات كانت صادمة جدا، فإحدى المعجبات حسمت الأمر قائلة: "مع احترامي لموهبتك بس الدور ده ارتبط بإيمي وصعب جدا اقناع الناس بحد تاني كمان المسلسل ده عرضه في رمضان مش مناسب خالص وهيتظلم حتى لو طلع كويس".

يذكر أن عشاق مسلسل "هبة رجل الغراب" قاموا سابقاً بحملة لإجبار الشركة المنتجة على زيادة أجر النجمة إيمي سمير غانم لتستكمل أحداث الجزء الثالث، وعندما فشلت الحملة، تم تدشين هاشتاق شهير لمقاطعة المسلسل، ومناشدة ناهد السباعي للاعتذار عن عدم قبول الدور خاصة وأنها مصنفة كممثلة إغراء وليست كوميدية، كما أكد عدد كبير من نجوم العمل انسحابهم من الجزء الجديد، ولكن من الواضح أن الشركة المنتجة شارفت على انتهاء التصوير، وستغامر بعرض الجزء الجديد ضمن موسم رمضان 2016.

يذكر أن الجزء الثالث من بطولة أحمد فريد، بسنت السبكي، هبة عبد العزيز، نورهان ،محمد سليمان، سامية عاطف، حنان سليمان، نرمين زعزع، حمادة بركات، محمد طلعت، ومن إخراج رامي رزق الله.

هل تكسب ناهد السباعي الرهان وتنجح في التفوق علي إيمي سمير غانم .. أم يفشل المسلسل كله بناء على رغبة الجمهور؟

 

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