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بالفيديو والصور: زوج غادة عادل.. يخاف منها

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الخميس 05-05-2016 23:18

بعد ساعات قليلة من العرض الأول لتريلر مسلسل "الميزان" للنجمة غادة عادل، قام زوجها المخرج الشهير مجدي الهواري بإعادة نشر مقطع الفيديو، وعلق بطريقة ساخرة جداً على جملة زوجته،"لو عايز تخاف خاف مني أنا"، قائلاً: "انا بخاف منك كده كده، وامتنعت غادة عن التعليق تماماً".

مجدي شعر بأن الدعابة كانت ثقيلة وقد يساء فهمها، وخشي من تعليقات الجمهور الجارحة، فقام بمشاركة التريلر للمرة الثانية مع تعليق أكثر لطفاً، قال فيه:" ان شاء الله دايما كسبانا حبيبتي"، وردت عليه غادة سريعا قائلة: "يا رب يا مجدي ادعيلي حبيبي والنبي"، وتفاعلت مع بقية التعليقات مطالبة الجميع بالتضامن معها بالدعاء حتى يحقق العمل الجديد نجاحاً يوازي الجهد المبذول فيه.

الدعابات العائلية أحيانا تشكل دعاية جيدة للأعمال الفنية .. لكن هل تعتقد أن مجدي الهواري يخاف بالفعل من زوجته غادة عادل؟

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