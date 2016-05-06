توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 6 مايو

حظك اليوم الجمعة برج الحوت 6 مايو
>برج الحوت على الصعيد المهنى ...
>عليك أن تراعى جميع التغيرات التى حدثت فى العمل مؤخراً، لا تلتفت إلى الوضع قديماً عليك أن تنظر إلى الأمام وتدع كافة الأزمات والمشاكل التى مررت بها، أستمع كذلك إلى كل النصائح التى يتم اسدائها إليك، كن أكثر حذراً كذلك فى التعامل مع زملائك فى العمل.
برج الحوت على الصعيد العاطفى.. على الرغم من أن علاقتك بالحبيب فى الفترة الماضية كانت متوترة بعض الشئ إلا أنك كنت قادر على احتوائه والتعامل معه بشكل جيد وصحيح، لا تدع الأمور تخرج من بين يديك، خصوصاً أنك لديك القدرة دائماً على حل الأزمات بحكمة.
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على الصعيد الصحى.. يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية قد أهملت كثيراً ذهابك إلى الطبيب أو حتى الحصول على الدواء المناسب لك، كما أنك لم تحصل كذلك على أى راحة خلال الفترة المقبلة، ولا كنت قادر حتى على التواصل مع من حولك بشكل جيد، لذا عليك أن تحصل على إجازة سريعة تستعيد بها نشاطك.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، وتحديداً فيما يتعلق بوضعك فى العمل، كن أكثر ذكاءاً فى التعامل مع كل الأمور من حولك واهدأ قبل اتخاذ أى قرار.
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حظك اليوم الدلو الجمعة 2016/5/6
>حظك اليوم لبرج الدلو :
>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:
>برج الدلو سينهض نهوض كبير فى هذه الفترة على مستوى الحياة العمليةن فمزيد من التألق والنجاح سيحققه فى هذه الأيام، كما ان المكاسب المالية ستلحق به بعد فترات من التراجع والإكتئاب، لذلك لا داعى للتشاؤم فكل شىء سيكون على مايرام .
حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي: بالنسبة للحب فمن الممكن ان يتعرض لبعض التوترات التى تجعله يبدو وكانه مستحيلاً، لكن فى الحقيقة هى مجرد مشاكل بسيطة ستمر مرور الكرام ولم يكونوا فى حاجة إلى الانفصال.
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حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي: يجب أن يخضعوا على الفحوصات والتحاليل المطلوبة منهم حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج االدلو : برج الدلو سينهض نهوض كبير فى هذه الفترة على مستوى الحياة العمليةن فمزيد من التألق والنجاح سيحققه فى هذه الأيام، كما أن المكاسب المالية ستلحق به بعد فترات من التراجع والاكتئاب.
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برج العذراء على الصعيد المهني:
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>ستعود على العمل بعد فضاء عدة ايام من العطلة ، وستبدأ فى العمل بشكل ملحوظ لانجاز مصالح مجموعة من العملاء المعطلة ، وسيكون بمساندة بعض الزملاء القريبين الذى تتبادل معهم الحب والاحترام تجاه مشاكلهم .
على الصعيد العاطفي:انت تعانى من شدة التقصير فى حياتك العاطفية وستقابل شخص ما ذات شخصية جذابة ستكون قادرا على إقناعه بسهولة التواصل مع سحرك و محادثاتك، وستبدأ معه علاقة جديدة وستستمر لفترة طويلة، وستتغير بها مجرى حياتك.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدا اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك ، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة، ومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل فى قضيتك العلاجية .
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:اليوم سيكون مغامرة بالنسبة لك ، الحظ سيبتسم لك على ثروتك، كنت ترغب فى الاستثمار ، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، و تلبية الحب الحقيقى فى حياتك قاب قوسين أو أدنى، كن حذراً حول صحتك حتى لا تتعرض لمشاكل صحية، وستتقرب من بعض الاشخاص الذين يتعاملون بتواضع بعض الشيء مع الاشخاص المحيطين بهم و التعاون معهم سوأ فى العمل أو مع اصدقاءك المقربين.
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حظك العقرب ليوم االجمعة 2016/5/6أخبار سعيدة ستملئ حياة هذا البرج فلا داعى إلى القلق بشأن الحياة العملية، فربما يحققون المناصب التى لم يستطيعون تحقيقها من قبل، لذلك يجب أن يكون الصبر هو مفتاح نجاحهم طوال الفترات القادمة.
>حظك العقرب يوم لبرج :
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهنى:
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حظك لبرج العقرب على صعيد العاطفى: للأسف الحب سيكون من العوامل التى ستزعج أبناء هذا البرج وستشعرهم بالتراجعن وستكون الغيرة والشك هى سيدة الموقف، لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءاً حتى يحافظوا على استقرار حياتهم.
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حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي: لا داعى للقلق بشأن الأمور الصحية لأنها ستكون مجرد أشياء عابرة وستمر مرور الكرام
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توقعات علماء لبرج العقرب أخبار سعيدة ستملئ حياة هذا البرج فلا داعى إلى القلق بشأن الحياة العملية، فربما يحققون المناصب التى لم يستطيعون تحقيقها من قبل، لذلك يجب أن يكون الصبر هو مفتاح نجاحهم طوال الفترات القادمة
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برج القوس حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>قد تتعرض لتوترات بسيطة الفترة المقبلة فى مجال عملك ، لكن حماسك سيلعب دور مهم و فعال فى التخلص من التوتر ، حاول ايجاد فكرة جديدة تجعلك اكثر لمعانا فى عملك و تفاجئ مديرك لتكون محط اهتمامه و إشادته .
على الصعيد العاطفي:
> لمواليد برج القوس حياتك العاطفية تحتاج للتجديد لحد كبير و ذلك حتى لا تقع أنت و شريكك ضحايا الملل ، فتعاونا معا لتصبح حياتكما اكثر رومانسية .
برج القوس على الصعيد الصحي:
> تشعر بالآرهاق و هو ما يجعل مزاجك فى تغير مستمر ، حاول أن تأخذ قسط كافى من الراحة لتجنب أى وعكة صحية أنت فى غنى عنها .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
> يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج القوس اصحاب الشخصية القوية عليهم أن يتعاملوا بتواضع بعض الشيء مع الاشخاص المحيطين بهم و التعاون معهم سوأ فى العمل أو مع اصدقاءك المقربين و أفراد أسرتك .
برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>تتلقى مكافأة على إخلاصك فى العمل، وتمهد الطريق للحصول على ترقية سعيت لها لفترة طويلة.
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>على الصعيد العاطفي:
>تتلقى الحب من شخص غير متوقع، يظهر مشاعره لك بعد فترة طويلة من الوقوع فى غرامك.
برج الأسد على الصعيد الصحي:صحتك البدنية ليست فى أحسن حال، حاذر التقلبات الجوية، وتأكد من تأمين نفسك ضد الأمراض
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم مرح وسعيد، تسمع به أخبار جيدة، وتدخل فى مرحلة جديدة ومتقدمة فى عملك
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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016 تتلقى مكافأة على إخلاصك فى العمل، وتمهد الطريق للحصول على ترقية سعيت لها لفترة طويلة
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:تتلقى الحب من شخص غير متوقع، يظهر مشاعره لك بعد فترة طويلة من الوقوع فى غرامك
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برج الأسد على الصعيد الصحي:صحتك البدنية ليست فى أحسن حال، حاذر التقلبات الجوية، وتأكد من تأمين نفسك ضد الأمراض.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم مرح وسعيد، تسمع به أخبار جيدة، وتدخل فى مرحلة جديدة ومتقدمة فى عملك
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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6/5/2016
برج الجدى على الصعيد المهني:
>رغم أنك مررت بعدد من الازمات و التوترات فى مجال عملك الفترة الماضية و وضعك وسط ضغط عصبى شديد إلا أنها على وشك الانتهاء و تستعد بالفترة القادمة بعيدا عن المشاكل و تشعر باستقرار نسبى .
على الصعيد العاطفي:علاقة مواليد برج الجدى العاطفية جيدة هذه الفترة ، هناك توافق مع الشريك مما يجعل الأفكار و الآمال و الأحلام و الاهتمامات واحدة ، و حاول أن تزيد التواصل لتستمر الرومانسية أساس حياتكما .
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برج الجدى على الصعيد الصحي:لا تهمل صحتك مثلما فعلت الفترة الماضية ، و اتبع نظام غذائى جيد حتى لا تصاب بإمراض سوء التغذية ، و خصص وقت لممارسة الرياضة بشكل منتظم .
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدي يتوقع علماء الفلك أن الاوضاع المالية ستتحسن بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة لمواليد برج الجدى ، هناك تعاون مع صديق قديم سيجدد العلاقة بينكما فعليك أن تأخذ الامور بشكل جاد .
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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016 تقابل تحدى جديد فى العمل وتحاك مؤامرة ضدك فى الخفاء، احترس منها حتى لا تصبح فريسة سهلة لأعدائك.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:تصد عاطفة حبيبك الجياشة نحوك، رغم رغبته الحقيقية فى مساعدتك، لا تغلق قلبك أمام الحب، وتقبل مساعدة الحبيب المخلص.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:صحتك البدنية فى أحسن حال، واظب على القيام بالتمارين الرياضية الفعالة، وياحبذا لو بدأت فى ممارسة رياضة الجري.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:يتوقع العلماء لمواليد برج الجوزاء اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم صعب تقابل فيع عقبات بالعمل، وتشكو من غدر صديق بك.
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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6/5/2016
>الحمل على الصعيد المهني:
>العمل على توقع الأفضل دائماً يجعلك بحاجة إلى التركيز على تنفيذ ما تحلم به، الواقع العملى ملئ بالمشكلات والمواقف الصعبة التى تتطلب منك القدرة على مواجهتها بالتفاؤل، أنت من الشخصيات التى تتحلى بالصبر لفترات طويلة، لكن بعض المراحل المهنية تتطلب منك أن تأخذ خطوات سريعة وقرارات حاسمة، حتى تستطيع أن تصيب هدفك.
على الصعيد العاطفي:
>التمتع بروح التضحية و إعطاء النصائح للمحيطين بك يزيدون من درجات حبك فى قلوبهم، أنت من الشخصيات التى تصلح لأداء دور المنقذ دائماً، وتعطى حلولاً وتساعد بها أصدقائك لحل مشكلاتهم، و التقرب إلى شريك الحياة من خلال إعطاء النصائح لن يأتى بفائدة، فأنت تحتاج إلى التفرقة بين معاملة الصديق ومعاملة الحبيب.
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>برج الحمل على الصعيد الصحي:
>حالتك الصحية على ما يرام، لكن إياك أن تنسى أن تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين، قد تصل معك إلى حد الإدمان، وتؤثر على أجهزتك العصبية وحالتك النفسية، التوازن و الوسطية هم الأفضل دائماً، حاول أن تلتزم بقواعد الوسطية حتى تتجنب مشكلات صحية كثيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش أيام هامة فى حياته يقبل فى بدايتها على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، قد يتعارض ذلك مع طبيعته التى تفضل التأنى دائماً، لكن الوقت وحده من يفرض عليه ذلك، ويحتاج إلى مزيد من التواجد بالقرب من الحبيب بعيداً عن المشكلات الاجتماعية.
برج السرطان حظك اليوم الجمعة 6/5/2016
>برج السرطان على الصعيد المهني:
>البحث الدائم عن أسباب تعلق عليها فشلك فى إنجاز المهام العملية المكلف بها، لا يعنى إلا فشلك فى العمل أو عدم القدرة على استغلال مهاراتك بشكل صحيح، وإن وجدت أن الأخطاء تتزايد ومبرراتك تتناقص فأعلم أنك تسير فى الطريق الخاطئ، وتحتاج إلى إعادة تصحيح مسارك فى العمل، قد لا تكتشف ذلك مبكراً، لكن المؤشرات كلها تقودك إلى ذلك.
السرطان على الصعيد العاطفي:
>التخلى عن الصفات التى تسبب إزعاج إلى شريك حياتك، مثل العناد أو التشبث بالرأى بالتأكيد ستؤثر على شكل العلاقة وتجدد فى أطواها، التفاهم فى هذه المرحلة، أهم كثيراً من التوافق الكامل بين المشاعر، الطباع قادرة لعى تقوية المشاعر وجعلها أكثر ميولاً إلى الإيجابية، اختر الشكل الصحيح الذى يفضله شريك حياتك فى المعاملة.
السرطان على الصعيد الصحى:
>الأزمات الصحية يمكن حلها بسهولة، فى حالة وجود إرادة حقيقية من جانب الشخص نفسه، لكن التمتع بروح المرض الذى تسند إليها كثيراً من طاقتك السلبية على مختلف الأصعدة، سيضرك عاجلاً أن أجلاً، احذر من الدخول فى هذه الدائرة حتى لا تتفاقم مشكلاتك.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يتفاعل مع مشكلته العملية بشكل سلبى جداً، يسند فيه جميع أخطائه إلى مبررات وهمية وحده من يقتنع بها، يحتاج إلى الدخول فى مرحلة الإفاقة من هذه الغفلة الزمنية التى تعصف به، حتى لا يجد نفسه أمام مشكلات جسيمة.
برج الميزان حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016 هناك بعض المشكلات والهموم التى تواجه فريقك فى العمل لا تمنحها القدر الكافى من الاهتمام، ومن المهم بشكل أساسى أن تعالج قلقهم لأنه أكثر أهمية مما تظن، ومن الذكاء أن تتعامل مع قلقهم بدلاً من أن تضطر للتعامل مع المشكلات الناجمة عنه.
>برج الميزان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:
>تطرأ على شخصيتك بعض التغييرات التى تجعل شريكك فى العلاقة يعيد النظر إليه بطريقة مختلفة ويفكر فيك بطريقة مختلفة ويبحث فى أعماقك، وهذا شيء ينعكس إيجابًا على العلاقة بينكما.