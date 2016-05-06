توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 6 مايو

حظك اليوم الجمعة برج الحوت 6 مايو

>برج الحوت على الصعيد المهنى ...

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم الدلو الجمعة 2016/5/6

>حظك اليوم لبرج الدلو :

>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج االدلو :

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برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك العقرب ليوم االجمعة 2016/5/6

>حظك العقرب يوم لبرج :

>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج العقرب على صعيد العاطفى:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء لبرج العقرب

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6/5/2016

>عليك أن تراعى جميع التغيرات التى حدثت فى العمل مؤخراً، لا تلتفت إلى الوضع قديماً عليك أن تنظر إلى الأمام وتدع كافة الأزمات والمشاكل التى مررت بها، أستمع كذلك إلى كل النصائح التى يتم اسدائها إليك، كن أكثر حذراً كذلك فى التعامل مع زملائك فى العمل.على الرغم من أن علاقتك بالحبيب فى الفترة الماضية كانت متوترة بعض الشئ إلا أنك كنت قادر على احتوائه والتعامل معه بشكل جيد وصحيح، لا تدع الأمور تخرج من بين يديك، خصوصاً أنك لديك القدرة دائماً على حل الأزمات بحكمة.يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية قد أهملت كثيراً ذهابك إلى الطبيب أو حتى الحصول على الدواء المناسب لك، كما أنك لم تحصل كذلك على أى راحة خلال الفترة المقبلة، ولا كنت قادر حتى على التواصل مع من حولك بشكل جيد، لذا عليك أن تحصل على إجازة سريعة تستعيد بها نشاطك.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، وتحديداً فيما يتعلق بوضعك فى العمل، كن أكثر ذكاءاً فى التعامل مع كل الأمور من حولك واهدأ قبل اتخاذ أى قرار. برج الدلو سينهض نهوض كبير فى هذه الفترة على مستوى الحياة العمليةن فمزيد من التألق والنجاح سيحققه فى هذه الأيام، كما ان المكاسب المالية ستلحق به بعد فترات من التراجع والإكتئاب، لذلك لا داعى للتشاؤم فكل شىء سيكون على مايرام .بالنسبة للحب فمن الممكن ان يتعرض لبعض التوترات التى تجعله يبدو وكانه مستحيلاً، لكن فى الحقيقة هى مجرد مشاكل بسيطة ستمر مرور الكرام ولم يكونوا فى حاجة إلى الانفصال.يجب أن يخضعوا على الفحوصات والتحاليل المطلوبة منهم حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.برج الدلو سينهض نهوض كبير فى هذه الفترة على مستوى الحياة العمليةن فمزيد من التألق والنجاح سيحققه فى هذه الأيام، كما أن المكاسب المالية ستلحق به بعد فترات من التراجع والاكتئاب.>ستعود على العمل بعد فضاء عدة ايام من العطلة ، وستبدأ فى العمل بشكل ملحوظ لانجاز مصالح مجموعة من العملاء المعطلة ، وسيكون بمساندة بعض الزملاء القريبين الذى تتبادل معهم الحب والاحترام تجاه مشاكلهم .انت تعانى من شدة التقصير فى حياتك العاطفية وستقابل شخص ما ذات شخصية جذابة ستكون قادرا على إقناعه بسهولة التواصل مع سحرك و محادثاتك، وستبدأ معه علاقة جديدة وستستمر لفترة طويلة، وستتغير بها مجرى حياتك.كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدا اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك ، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة، ومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل فى قضيتك العلاجية .اليوم سيكون مغامرة بالنسبة لك ، الحظ سيبتسم لك على ثروتك، كنت ترغب فى الاستثمار ، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، و تلبية الحب الحقيقى فى حياتك قاب قوسين أو أدنى، كن حذراً حول صحتك حتى لا تتعرض لمشاكل صحية، وستتقرب من بعض الاشخاص الذين يتعاملون بتواضع بعض الشيء مع الاشخاص المحيطين بهم و التعاون معهم سوأ فى العمل أو مع اصدقاءك المقربين.أخبار سعيدة ستملئ حياة هذا البرج فلا داعى إلى القلق بشأن الحياة العملية، فربما يحققون المناصب التى لم يستطيعون تحقيقها من قبل، لذلك يجب أن يكون الصبر هو مفتاح نجاحهم طوال الفترات القادمة.للأسف الحب سيكون من العوامل التى ستزعج أبناء هذا البرج وستشعرهم بالتراجعن وستكون الغيرة والشك هى سيدة الموقف، لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءاً حتى يحافظوا على استقرار حياتهم.لا داعى للقلق بشأن الأمور الصحية لأنها ستكون مجرد أشياء عابرة وستمر مرور الكرامأخبار سعيدة ستملئ حياة هذا البرج فلا داعى إلى القلق بشأن الحياة العملية، فربما يحققون المناصب التى لم يستطيعون تحقيقها من قبل، لذلك يجب أن يكون الصبر هو مفتاح نجاحهم طوال الفترات القادمة>قد تتعرض لتوترات بسيطة الفترة المقبلة فى مجال عملك ، لكن حماسك سيلعب دور مهم و فعال فى التخلص من التوتر ، حاول ايجاد فكرة جديدة تجعلك اكثر لمعانا فى عملك و تفاجئ مديرك لتكون محط اهتمامه و إشادته .> لمواليد برج القوس حياتك العاطفية تحتاج للتجديد لحد كبير و ذلك حتى لا تقع أنت و شريكك ضحايا الملل ، فتعاونا معا لتصبح حياتكما اكثر رومانسية .> تشعر بالآرهاق و هو ما يجعل مزاجك فى تغير مستمر ، حاول أن تأخذ قسط كافى من الراحة لتجنب أى وعكة صحية أنت فى غنى عنها .> يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج القوس اصحاب الشخصية القوية عليهم أن يتعاملوا بتواضع بعض الشيء مع الاشخاص المحيطين بهم و التعاون معهم سوأ فى العمل أو مع اصدقاءك المقربين و أفراد أسرتك .>تتلقى مكافأة على إخلاصك فى العمل، وتمهد الطريق للحصول على ترقية سعيت لها لفترة طويلة.>تتلقى الحب من شخص غير متوقع، يظهر مشاعره لك بعد فترة طويلة من الوقوع فى غرامك.صحتك البدنية ليست فى أحسن حال، حاذر التقلبات الجوية، وتأكد من تأمين نفسك ضد الأمراضيتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم مرح وسعيد، تسمع به أخبار جيدة، وتدخل فى مرحلة جديدة ومتقدمة فى عملكتتلقى مكافأة على إخلاصك فى العمل، وتمهد الطريق للحصول على ترقية سعيت لها لفترة طويلةتتلقى الحب من شخص غير متوقع، يظهر مشاعره لك بعد فترة طويلة من الوقوع فى غرامكصحتك البدنية ليست فى أحسن حال، حاذر التقلبات الجوية، وتأكد من تأمين نفسك ضد الأمراض.يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم مرح وسعيد، تسمع به أخبار جيدة، وتدخل فى مرحلة جديدة ومتقدمة فى عملك

برج الجدى على الصعيد المهني:

>رغم أنك مررت بعدد من الازمات و التوترات فى مجال عملك الفترة الماضية و وضعك وسط ضغط عصبى شديد إلا أنها على وشك الانتهاء و تستعد بالفترة القادمة بعيدا عن المشاكل و تشعر باستقرار نسبى .

على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدي

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6/5/2016

>الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 6/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

السرطان على الصعيد العاطفي:

السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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