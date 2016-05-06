5 أشياء تحققت بتأهل ليفربول وإشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي

حجز ليفربول وإشبيلية مكانهما في نهائي الدوري الأوروبي يوم 18 مايو الحالي على ملعب سان جاكوبس بارك في مدينة بازل السويسرية، بفوزهما على فياريال وشاختار دونتسك في نصف النهائي.

5 أشياء تحققت بتأهل الفريقين للنهائي..

تاريخ

إشبيلية عادل رقم يوفنتوس بالوصول لنهائي بطولة أوروبية 3 أعوام متتالية. يوفنتوس تأهل لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1995 وخسر أمام بارما، قبل الوصول لنهائي دوري الأبطال 1996 وفاز فيه على أياكس وخسر نهائي الموسم التالي أمام دورتموند.

إشبيلية فاز بأخر نسختين للبطولة، بالفوز على بنفيكا في 2014 ودنيبرو في 2015.

أما ليفربول، فعادل بايرن ميونيخ في عدد مرات الوصول لنهائيات البطولات الأوروبية بـ12 مرة.

يتصدر القائمة برشلونة وريال مدريد بـ18 نهائي، ثم يوفنتوس بـ15 نهائي، ثم ميلان بـ14 نهائي.

تحدي

لو فاز ليفربول في النهائي، سيعادل رقم إشبيلية – الأكثر فوزا بالبطولة عبر تاريخها.

إشبيلية فاز بالبطولة 2006 و2007 و2014 و2015، أما ليفربول ففاز بها 1973 و1976 و2001.

الأول

نهائي سان جاكوبس بارك سيكون أول لقاء رسمي بين ليفربول وإشبيلية عبر التاريخ.

عقدة

فياريال كرس عقدة نصف نهائي البطولات الأوروبية.

هذه ثالث مرة يخرج فيها فياريال من نصف النهائي، بعد الخروج من دوري الأبطال 2006 أمام أرسنال، ثم أمام بورتو في الدوري الأوروبي أمام بورتو في 2011.

فك العقدة

ليفربول هو أول طرف إنجليزي يصل لنهائي بطولة أوروبية منذ حصول تشيلسي على الدوري الأوروبي عام 2013.