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نادى آدب البادية بسيناء ينظم أمسية شعرية بالعريش

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نادى آدب البادية بسيناء ينظم أمسية شعرية بالعريش نادى آدب البادية بسيناء ينظم أمسية شعرية بالعريش
نظم مساء الخميس نادى "أدب البادية بسيناء" أمسية شعرية فى نادى النصر الرياضى بالعريش تحت عنوان "فى حب سيناء".

أدار الندوة "عطا الله الجداوى" رئيس نادى أدب البادية بحضور عددا من المهتمين بالشعر والثقافة المحلية بسيناء، وأكد رئيس نادى أدب البادية فى كلمتة على أهمية الحفاظ على الموروث الشعبى واحيائة معربا عن شكره لإدارة نادى النصر بالعريش على مشاركتهم هذا الاهتمام.

تضمنت الأمسية فقرات شعرية قدمها الشاعر رضوان المنيعى ، وشارك من الشعراء كل من : سلمى الجميعانى ، وسمير فارس ، وصبرى عيسى العيسوى ، ومحمد ناجى ، وحاتم عبد الهادى السيد ، وأحمد أبوحج ، و يعقوب أبويوسف ، و إبراهيم الطنجير، والدكتور صلاح فاروق .

- طلاب الشيخ زويد يحيون التراث السيناوى عبر الإذاعة المدرسية
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