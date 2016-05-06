أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذة أمراض صدر: 95 % من مرضى الربو لا يستخدمون البخاخة بشكل صحيح

Google+ Print
أستاذة أمراض صدر: 95 % من مرضى الربو لا يستخدمون البخاخة بشكل صحيح أستاذة أمراض صدر: 95 % من مرضى الربو لا يستخدمون البخاخة بشكل صحيح
صرحت الدكتورة منى الفلكى، أستاذة الأمراض الصدرية والحساسية عند الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، ورئيس قسم الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، أن 5% فقط من الأشخاص الذين يعانون من الربو أو التهاب الشعب الهوائية يستخدمون البخاخة العلاجية بشكل صحيح.

وأوضحت أستاذة الأمراض الصدرية والحساسية عند الاطفال، أن السبب فى الاستخدام الخاطئ للبخاخات العلاجية هو عدم الوعى، حيث إن يجب أن تستخدم بطريقة معينة وليست قائمة على شفط الجرعة فقط، بل غلق الفم بإحكام حتى تدخل الجرعة إلى الشعب الهوائية.

وتابعت الفلكى، أن البخاخات العلاجية أفضل من الأدوية التى تحتوى على الكورتيزون لأنها تدخل الشعب الهوائية فقط ولا تدخل بالدم، لافتة إلى أن استخدام المضادات الحيوية يؤدى إلى موت البكتيرا الجيدة الموجودة فى الجسم والمسئولة عن تعزيز جهاز المناعة لدينا لذلك تنصح بعدم البدء بتناول المضادات الحيوية عند الإصابة بضيق فى التنفس أو الكحة.

وجاءت تصريحات الدكتورة منى الفلكى، أستاذة الأمراض الصدرية والحساسية عند الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، ورئيس قسم الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، على هامش اليوم الأول للأحتفالية المصرية الرابعة والعشرين، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن والذى يرأسها الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية.

وجرت الفعاليات بالاشتراك مع منظمة الربو العالمية "GINA MED."، وجمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة، وجمعية حياة بلا تدخين، ومؤسسة صحة ، ومنظمة الصحة العالمية "WHO"، إضافة إلى نادى رعاة الجهاز التنفسى.

فى اليوم العالمى للربو..9 ملايين مصرى مصابون بالمرض والسبب عوادم السيارات
>
>‏‫بعد وصول مرضى الربو إلى 9 ملايين.. ليه الأمراض التنفسية منتشرة بمصر؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر