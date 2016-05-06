أستاذة أمراض صدر: 95 % من مرضى الربو لا يستخدمون البخاخة بشكل صحيح

صرحت الدكتورة منى الفلكى، أستاذة الأمراض الصدرية والحساسية عند الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، ورئيس قسم الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، أن 5% فقط من الأشخاص الذين يعانون من الربو أو التهاب الشعب الهوائية يستخدمون البخاخة العلاجية بشكل صحيح.

وأوضحت أستاذة الأمراض الصدرية والحساسية عند الاطفال، أن السبب فى الاستخدام الخاطئ للبخاخات العلاجية هو عدم الوعى، حيث إن يجب أن تستخدم بطريقة معينة وليست قائمة على شفط الجرعة فقط، بل غلق الفم بإحكام حتى تدخل الجرعة إلى الشعب الهوائية.

وتابعت الفلكى، أن البخاخات العلاجية أفضل من الأدوية التى تحتوى على الكورتيزون لأنها تدخل الشعب الهوائية فقط ولا تدخل بالدم، لافتة إلى أن استخدام المضادات الحيوية يؤدى إلى موت البكتيرا الجيدة الموجودة فى الجسم والمسئولة عن تعزيز جهاز المناعة لدينا لذلك تنصح بعدم البدء بتناول المضادات الحيوية عند الإصابة بضيق فى التنفس أو الكحة.

وجاءت تصريحات الدكتورة منى الفلكى، أستاذة الأمراض الصدرية والحساسية عند الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، ورئيس قسم الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، على هامش اليوم الأول للأحتفالية المصرية الرابعة والعشرين، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن والذى يرأسها الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية.

وجرت الفعاليات بالاشتراك مع منظمة الربو العالمية "GINA MED."، وجمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة، وجمعية حياة بلا تدخين، ومؤسسة صحة مصر، ومنظمة الصحة العالمية "WHO"، إضافة إلى نادى رعاة الجهاز التنفسى.

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