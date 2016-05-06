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"الوفد": تقدمنا بمشروع الخدمة المدنية للبرلمان 28 فبراير الماضى

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"الوفد": تقدمنا بمشروع الخدمة المدنية للبرلمان 28 فبراير الماضى "الوفد": تقدمنا بمشروع الخدمة المدنية للبرلمان 28 فبراير الماضى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، إن الحزب لن يعلق على قانون الخدمة المدنية المقدم من قبل حكومة شريف إسماعيل للجنة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، موضحًا أن الحزب تقدم بمشروعه الخاص الذى شمل كل تصوراته 28 فبراير الماضى.

وأضاف فؤاد لـ" اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة هى التى ستبت فى القوانين المقدمة إليها سواء كان مشروع أو أى مشروع تتقدم به الأحزاب للوصول إلى صيغة نهائية مرضية حول قانون الخدمة المدنية الذى سبق وأن رفضه مجلس النواب.


>- ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد قبل مناقشته فى البرلمان.. 5% علاوة دورية سنويًا من الأجر الوظيفى.. وحافز علمى يصل لـ200 جنيه شهريا للحاصلين على درجات علمية.. وصرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات

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