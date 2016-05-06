القبض على مالك عدلى وزيزو عبده داخل شقة فى شارع 9 بالمعادى

أكدت مصادر أمنية، أنه تم القبض على مالك عدلى محامى حركة 6 إبريل وعبد العظيم أحمد فهمى وشهرته زيرو عبده عضو حركة 6 إبريل وجبهة طريق الثورة فى شارع 9 بالمعادى، حيث تم إحالتهما لمستشفى المبرة بالمعادى للاشتباه فى سكرهما، وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهما وعرضهم على النيابة.

فيما قال طارق العوضى المحامى، إن قوات الأمن ألقت القبض على مالك عدلى محامى حركة 6 أبريل، و تم اقتياده لاستكمال باقى الإجراءات القانونية تجاهه.

و أَضاف "العوضى" فى تصريح لـ " اليوم السابع " أن مالك عدلى يواجه تهم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد المنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المُعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام

وأشار "العوضى" أن النيابة أصدرت بحق مالك عدلى قرارا بالضبط و الإحضار لاتهامه بالتحريض على التظاهر فى 25 أبريل الماضى.