أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": 4 آلاف و876 حالة أصيبت بالجديرى المائى فى 2015

Google+ Print
"الصحة": 4 آلاف و876 حالة أصيبت بالجديرى المائى فى 2015 "الصحة": 4 آلاف و876 حالة أصيبت بالجديرى المائى فى 2015
أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان إصابة 4 آلاف و876 حالة على مستوى الجمهورية بالجديرى المائى فى 2015.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن العدوى بالجديرى المائى تنتقل عن طريق الرزاز من الفم والأنف من شخص مصاب، وذلك عن طريق السعال والعطس وقد تحدث الإصابة عند لمس بثور وحويصلات المرض.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الأمصال والطعوم التى يحصل عليها مرضى الجديرى المائى متوفرة فى وزارة الصحة بالمجان.

أولياء أمور مدرسة بالشرابية يستغيثون بـ"التعليم" لانتشار الجديرى بين الطلاب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365