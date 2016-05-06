"الصحة": 4 آلاف و876 حالة أصيبت بالجديرى المائى فى 2015

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان إصابة 4 آلاف و876 حالة على مستوى الجمهورية بالجديرى المائى فى 2015.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن العدوى بالجديرى المائى تنتقل عن طريق الرزاز من الفم والأنف من شخص مصاب، وذلك عن طريق السعال والعطس وقد تحدث الإصابة عند لمس بثور وحويصلات المرض.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الأمصال والطعوم التى يحصل عليها مرضى الجديرى المائى متوفرة فى وزارة الصحة بالمجان.

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