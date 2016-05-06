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بالصور.. القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة "روضة الحاج" بمكتبة الإسكندرية

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بالصور.. القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة "روضة الحاج" بمكتبة الإسكندرية بالصور.. القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة "روضة الحاج" بمكتبة الإسكندرية
كرمت القنصلية السودانية بالإسكندرية، الشاعرة السودانية روضة الحاج، الملقبة بـ"بنت ملوك النيل"، مساء أمس الخميس، بمكتبة الإسكندرية فى احتفالية كبرى، حضرها الدكتور محمد صغيرون قنصل عام السودان بالإسكندرية، وأعضاء الجالية السودانية بالإسكندرية ، وصلاح عيسى، نائب دائرة الرمل.

وألقت الشاعرة روضة الحاج مجموعة من قصائدها الشهيرة وهى "مدن المنافى" التى فازت بها بالمركز الأول لإبداعات المرأة العربية فى الأدب من أندية الفتيات بالشارقة عام 2000، ويمثل بداية تجربتها الإبداعية ومشاركاتها على المستوى العربى، بالإضافة الى قصيدة "عش القصيد".

يذكر أن الشاعرة روضة الحاج هى عضو المجلس السودانى، ونائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وتعمل مذيعة بالإذاعة السودانية، وفى قناة الشروق الفضائية السودانية، وحاصلة على ماجستير الإعلام من جامعة الخرطوم.

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (1)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (2)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (3)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (4)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (5)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (6)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (7)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (8)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (9)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (10)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (11)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (12)

القنصلية السودانية تُكرم الشاعرة روضة الحاج (13)


>- السودانية "روضة الحاج" ضيفة ديوانية الشعر العربى بمكتبة الإسكندرية
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