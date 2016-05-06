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حظك اليوم الجمعة برج الحوت 6 مايو

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حظك اليوم الجمعة برج الحوت 6 مايو حظك اليوم الجمعة برج الحوت 6 مايو

على الصعيد المهنى ...


>عليك أن تراعى كافة التغيرات التى حدثت فى العمل مؤخراً، لا تلتفت إلى الوضع قديماً عليك أن تنظر إلى الأمام وتدع كافة الأزمات والمشاكل التى مررت بها، أستمع كذلك إلى كل النصائح التى يتم اسدائها إليك، كن أكثر حذراً كذلك فى التعامل مع زملائك فى العمل.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..


>على الرغم من أن علاقتك بالحبيب فى الفترة الماضية كانت متوترة بعض الشئ إلا أنك كنت قادر على احتوائه والتعامل معه بشكل جيد وصحيح، لا تدع الأمور تخرج من بين يديك، خصوصاً أنك لديك القدرة دائماً على حل الأزمات بحكمة.

على الصعيد الصحى..


>يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية قد أهملت كثيراً ذهابك إلى الطبيب أو حتى الحصول على الدواء المناسب لك، كما أنك لم تحصل كذلك على أى راحة خلال الفترة المقبلة، ولا كنت قادر حتى على التواصل مع من حولك بشكل جيد، لذا عليك أن تحصل على إجازة سريعة تستعيد بها نشاطك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، وتحديداً فيما يتعلق بوضعك فى العمل، كن أكثر ذكاءاً فى التعامل مع كل الأمور من حولك واهدأ قبل اتخاذ أى قرار.

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مصر 365

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