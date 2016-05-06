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حظك اليوم الجمعة برج الدلو 2016/5/6

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حظك اليوم الجمعة برج الدلو 2016/5/6 حظك اليوم الجمعة برج الدلو 2016/5/6
لبرج الدلو :
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حظك لبرج الدلو على الصعيد المهنى


> سينهض نهوض كبير فى هذه الفترة على مستوى الحياة العملية، فمزيد من التألق والنجاح سيحققه فى هذه الأيام، كما أن المكاسب المالية ستلحق به بعد فترات من التراجع والاكتئاب، لذلك لا داعى للتشاؤم فكل شىء سيكون على مايرام .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى


>بالنسبة للحب فمن الممكن أن يتعرض لبعض التوترات التى تجعله يبدو وكأنه مستحيلاً، لكن فى الحقيقة هى مجرد مشاكل بسيطة ستمر مرور الكرام ولم يكونوا فى حاجة إلى الانفصال.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحى
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يجب أن يخضعوا على الفحوصات والتحاليل المطلوبة منهم حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو


>برج الدلو سينهض نهوضا كبيرا فى هذه الفترة على مستوى الحياة العملية، فمزيد من التألق والنجاح سيحققه فى هذه الأيام، كما أن المكاسب المالية ستلحق به بعد فترات من التراجع والاكتئاب.

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مصر 365

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