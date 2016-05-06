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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 3 /5 /2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 3 /5 /2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 3 /5 /2016

على الصعيد المهنى


>ستعود على العمل بعد فضاء عدة أيام من العطلة ، وستبدأ فى العمل بشكل ملحوظ لإنجاز مصالح مجموعة من العملاء المعطلة ، وسيكون بمساندة بعض الزملاء القريبين الذى تتبادل معهم الحب والاحترام تجاه مشاكلهم .

على الصعيد العاطفى


>انت تعانى من شدة التقصير فى حياتك العاطفية وستقابل شخصا ما ذات شخصية جذابة ستكون قادرا على إقناعه بسهولة التواصل مع سحرك و محادثاتك، وستبدأ معه علاقة جديدة وستستمر لفترة طويلة، وستتغير بها مجرى حياتك.

برج العذراء على الصعيد الصحى


>كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدأ اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة، ومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل فى قضيتك العلاجية .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء


>اليوم سيكون مغامرة بالنسبة لك ، الحظ سيبتسم لك على ثروتك، كنت ترغب فى الاستثمار ، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، و تلبية الحب الحقيقى فى حياتك قاب قوسين أو أدنى، كن حذراً حول صحتك حتى لا تتعرض لمشاكل صحية، وستتقرب من بعض الأشخاص الذين يتعاملون بتواضع بعض الشىء مع الاشخاص المحيطين بهم و التعاون معهم سوأ فى العمل أو مع اصدقاءك المقربين.

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مصر 365

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