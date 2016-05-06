برج الميزان حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى

> هناك بعض المشكلات والهموم التى تواجه فريقك فى العمل لا تمنحها القدر الكافى من الاهتمام، ومن المهم بشكل أساسى أن تعالج قلقهم لأنه أكثر أهمية مما تظن، ومن الذكاء أن تتعامل مع قلقهم بدلاً من أن تضطر للتعامل مع المشكلات الناجمة عنه. على الصعيد العاطفى

> تطرأ على شخصيتك بعض التغييرات التى تجعل شريكك فى العلاقة يعيد النظر إليه بطريقة مختلفة ويفكر فيك بطريقة مختلفة ويبحث فى أعماقك، وهذا شىء ينعكس إيجابًا على العلاقة بينكما. برج الميزان على الصعيد الصحى

> التقلبات المزاجية قد تدفعك للاكتئاب اليوم ويمكن أن يكون هذا المزاج مرتبطًا بما تأكله والنشاط البدنى الخاص بك ولهذا ربما أنت بحاجة لاستشارة مهنية حول النظام الغذائى الخاص بك وتغيير نمط حياتك. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

> أنت متواضع اليوم ولديك رغبة فى التفانى فى العطاء وتستطيع التضحية بوقتك ومالك فى سبيل تلبية احتياجات الآخرين.

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شبكةعيونالإخبارية

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