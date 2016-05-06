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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2016/5/6

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2016/5/6 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2016/5/6

حظك العقرب يوم لبرج العقرب


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حظك لبرج العقرب على الصعيد المهنى:


>أخبار سعيدة ستملأ حياة هذا البرج فلا داعى إلى القلق بشأن الحياة العملية، فربما يحققون المناصب التى لم يستطيعوا تحقيقها من قبل، لذلك يجب أن يكون الصبر هو مفتاح نجاحهم طوال الفترات القادمة.

حظك لبرج العقرب على صعيد العاطفى


>للأسف الحب سيكون من العوامل التى ستزعج أبناء هذا البرج وستشعرهم بالتراجع وستكون الغيرة والشك هى سيدة الموقف، لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءاً حتى يحافظوا على استقرار حياتهم.


>حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحى


>لا داعى للقلق بشأن الأمور الصحية لأنها ستكون مجرد أشياء عابرة وستمر مرور الكرام.
>توقعات علماء لبرج العقرب
>أخبار سعيدة ستملأ حياة هذا البرج فلا داعى إلى القلق بشأن الحياة العملية، فربما يحققون المناصب التى لم يستطيعوا تحقيقها من قبل، لذلك يجب أن يكون الصبر هو مفتاح نجاحهم طوال الفترات القادمة

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مصر 365

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