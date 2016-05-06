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حظك اليوم الجمعة برج القوس 6 /5 /2016

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حظك اليوم الجمعة برج القوس 6 /5 /2016 حظك اليوم الجمعة برج القوس 6 /5 /2016

كتبت رانيا علوى

برج القوس على الصعيد المهنى:

قد تتعرض لتوترات بسيطة الفترة المقبلة فى مجال عملك، لكن حماسك سيلعب دورا مهما وفعالا فى التخلص من التوتر، حاول إيجاد فكرة جديدة تجعلك أكثر لمعانا فى عملك وتفاجئ مديرك لتكون محط اهتمامه وإشادته.

على الصعيد العاطفى:

لمواليد برج القوس حياتك العاطفية تحتاج للتجديد لحد كبير وذلك حتى لا تقع أنت وشريكك ضحايا الملل، فتعاونا معا لتصبح حياتكما أكثر رومانسية.

برج القوس على الصعيد الصحى:

تشعر بالإرهاق وهو ما يجعل مزاجك فى تغير مستمر، حاول أن تأخذ قسطا كافيا من الراحة لتجنب أى وعكة صحية أنت فى غنى عنها .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج القوس أصحاب الشخصية القوية عليهم أن يتعاملوا بتواضع بعض الشىء مع الأشخاص المحيطين بهم والتعاون معهم سواء فى العمل أو مع أصدقائك المقربين وأفراد أسرتك .

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