برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى

>تتلقى مكافأة على إخلاصك فى العمل، وتمهد الطريق للحصول على ترقية سعيت لها لفترة طويلة

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على الصعيد العاطفى

برج الأسد على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:



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>تتلقى الحب من شخص غير متوقع، يظهر مشاعره لك بعد فترة طويلة من الوقوع فى غرامك>صحتك البدنية ليست فى أحسن حال، حاذر التقلبات الجوية، وتأكد من تأمين نفسك ضد الأمراض>يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم مرح وسعيد، تسمع به أخبار جيدة، وتدخل فى مرحلة جديدة ومتقدمة فى عملك