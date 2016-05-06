أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016 برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى
>تتلقى مكافأة على إخلاصك فى العمل، وتمهد الطريق للحصول على ترقية سعيت لها لفترة طويلة
>

على الصعيد العاطفى


>تتلقى الحب من شخص غير متوقع، يظهر مشاعره لك بعد فترة طويلة من الوقوع فى غرامك
>

برج الأسد على الصعيد الصحى


>صحتك البدنية ليست فى أحسن حال، حاذر التقلبات الجوية، وتأكد من تأمين نفسك ضد الأمراض
>

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم مرح وسعيد، تسمع به أخبار جيدة، وتدخل فى مرحلة جديدة ومتقدمة فى عملك

>
>
'); } }); } catch (e) { } } return false; });


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى