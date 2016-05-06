برج الأسد حظك اليوم الجمعة 6 /5/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى
>تتلقى مكافأة على إخلاصك فى العمل، وتمهد الطريق للحصول على ترقية سعيت لها لفترة طويلة
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على الصعيد العاطفى
>تتلقى الحب من شخص غير متوقع، يظهر مشاعره لك بعد فترة طويلة من الوقوع فى غرامك
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برج الأسد على الصعيد الصحى
>صحتك البدنية ليست فى أحسن حال، حاذر التقلبات الجوية، وتأكد من تأمين نفسك ضد الأمراض
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2015، يوم مرح وسعيد، تسمع به أخبار جيدة، وتدخل فى مرحلة جديدة ومتقدمة فى عملك
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