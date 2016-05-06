برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6 /5 /2016

برج الجدى على الصعيد المهنى

>رغم أنك مررت بعدد من الأزمات و التوترات فى مجال عملك الفترة الماضية و وضعك وسط ضغط عصبى شديد إلا أنها على وشك الانتهاء و تستعد بالفترة القادمة بعيدا عن المشاكل و تشعر باستقرار نسبى . على الصعيد العاطفي:

>علاقة مواليد برج الجدى العاطفية جيدة هذه الفترة ، هناك توافق مع الشريك مما يجعل الأفكار و الآمال و الأحلام و الاهتمامات واحدة ، و حاول أن تزيد التواصل لتستمر الرومانسية أساس حياتكما . برج الجدى على الصعيد الصحى:

>لا تهمل صحتك مثلما فعلت الفترة الماضية ، و اتبع نظاما غذائيا جيدا حتى لا تصاب بأمراض سوء التغذية ، و خصص وقتا لممارسة الرياضة بشكل منتظم .

> توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

> يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع المالية ستتحسن بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة لمواليد برج الجدى ، هناك تعاون مع صديق قديم سيجدد العلاقة بينكما فعليك أن تأخذ الأمور بشكل جاد .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365