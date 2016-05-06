أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6 /5 /2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6 /5 /2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6 /5 /2016

برج الجدى على الصعيد المهنى


>رغم أنك مررت بعدد من الأزمات و التوترات فى مجال عملك الفترة الماضية و وضعك وسط ضغط عصبى شديد إلا أنها على وشك الانتهاء و تستعد بالفترة القادمة بعيدا عن المشاكل و تشعر باستقرار نسبى .

على الصعيد العاطفي:


>علاقة مواليد برج الجدى العاطفية جيدة هذه الفترة ، هناك توافق مع الشريك مما يجعل الأفكار و الآمال و الأحلام و الاهتمامات واحدة ، و حاول أن تزيد التواصل لتستمر الرومانسية أساس حياتكما .

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>لا تهمل صحتك مثلما فعلت الفترة الماضية ، و اتبع نظاما غذائيا جيدا حتى لا تصاب بأمراض سوء التغذية ، و خصص وقتا لممارسة الرياضة بشكل منتظم .
> توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
> يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع المالية ستتحسن بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة لمواليد برج الجدى ، هناك تعاون مع صديق قديم سيجدد العلاقة بينكما فعليك أن تأخذ الأمور بشكل جاد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى