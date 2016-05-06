حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6/5/2016

الحمل على الصعيد المهني:

> العمل على توقع الأفضل دائماً يجعلك بحاجة إلى التركيز على تنفيذ ما تحلم به، الواقع العملى ملىء بالمشكلات والمواقف الصعبة التى تتطلب منك القدرة على مواجهتها بالتفاؤل، أنت من الشخصيات التى تتحلى بالصبر لفترات طويلة، لكن بعض المراحل المهنية تتطلب منك أن تأخذ خطوات سريعة وقرارات حاسمة، حتى تستطيع أن تصيب هدفك. على الصعيد العاطفى:

> التمتع بروح التضحية و إعطاء النصائح للمحيطين بك يزيدون من درجات حبك فى قلوبهم، أنت من الشخصيات التى تصلح لأداء دور المنقذ دائماً، وتعطى حلولاً وتساعد بها أصدقائك لحل مشكلاتهم، و التقرب إلى شريك الحياة من خلال إعطاء النصائح لن يأتى بفائدة، فأنت تحتاج إلى التفرقة بين معاملة الصديق ومعاملة الحبيب. برج الحمل على الصعيد الصحى

> حالتك الصحية على ما يرام، لكن إياك أن تنسى أن تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافين، قد تصل معك إلى حد الإدمان، وتؤثر على أجهزتك العصبية وحالتك النفسية، التوازن و الوسطية هم الأفضل دائماً، حاول أن تلتزم بقواعد الوسطية حتى تتجنب مشكلات صحية كثيرة. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش أياما هامة فى حياته يقبل فى بدايتها على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، قد يتعارض ذلك مع طبيعته التى تفضل التأنى دائماً، لكن الوقت وحده من يفرض عليه ذلك، ويحتاج إلى مزيد من التواجد بالقرب من الحبيب بعيداً عن المشكلات الاجتماعية.

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شبكةعيونالإخبارية

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